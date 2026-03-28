Bưu điện Mỹ lần đầu phụ thu vì giá nhiên liệu tăng

USPS lần đầu thu phụ phí 8% với bưu kiện, giữa lúc giá nhiên liệu leo thang và áp lực tài chính ngày càng lớn.

Cơ quan Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) tuần này nộp hồ sơ lên Ủy ban Điều tiết Bưu chính (PRC) để xin áp dụng mức điều chỉnh giá tạm thời liên quan chi phí vận chuyển. Nhiều dịch vụ bưu kiện sẽ bị tính thêm 8% từ ngày 26/4 đến ngày 17/1/2027, nếu được cơ quan quản lý chấp thuận.

Khoản phụ phí mới chỉ áp dụng với bưu kiện, không áp dụng với thư tín thông thường. Giá gửi một bưu kiện ưu tiên cỡ vừa hiện là 22,95 USD và dự kiến tăng lên 24,80 USD từ cuối tháng 4, trong khi tem phổ thông cho thư dưới 30g vẫn giữ nguyên ở mức 0,78 USD.

USPS nói việc thu thêm phí là phù hợp với thông lệ ngành và sẽ góp phần điều chỉnh chi phí vận chuyển cho phù hợp hơn với thị trường. Khoản phụ phí này bao gồm chi phí bảo dưỡng và bảo hiểm xe, cũng như chi phí nhiên liệu.

Nhân viên USPS chất thư lên các xe giao hàng bên ngoài một bưu cục ở Royal Oak, bang Michigan, ngày 22/8/2020. Ảnh: Reuters

Động thái diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh. Giá dầu diesel tại Mỹ tuần này đã chạm mốc 5,38 USD cho hơn 3,7 lít, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Chúng tôi vốn luôn kiên quyết tránh các khoản phụ phí. Mức phí này vẫn thấp hơn 1/3 so với khoản phụ phí nhiên liệu các hãng vận chuyển khác thu của khách hàng", cơ quan này cho biết.

Các hãng vận chuyển như FedEx và UPS đã áp phụ phí nhiên liệu nhiều năm qua, bên cạnh nhiều loại phụ phí và lệ phí khác. Cả hai hãng đều tăng phụ phí trong những tuần gần đây do giá dầu tăng vọt vì xung đột tại Trung Đông.

USPS đang phải đối mặt với những thách thức tài chính dài hạn và Tổng giám đốc Bưu điện David Steiner đã nói với quốc hội hồi đầu tháng 3 rằng cơ quan sẽ cạn kiệt tiền mặt trong vòng chưa đầy một năm nếu không có những cải cách đáng kể. Ông cũng kêu gọi quốc hội ủng hộ các cải cách khác như thay đổi về cách tính toán quỹ hưu trí và nghĩa vụ tài chính, bảo hiểm tai nạn lao động và chiến lược đầu tư quỹ hưu trí.

WSJ cho biết Amazon, vốn là khách hàng lớn nhất của USPS, đang lên kế hoạch cắt giảm mạnh lượng bưu kiện chuyển qua USPS, động thái có thể khiến cơ quan này mất hàng tỷ USD doanh thu. Amazon đã bắt đầu giảm lượng hàng gửi qua USPS và dự kiến cắt thêm vào nửa cuối năm nay.

Kể từ năm 2007, USPS ghi nhận khoản lỗ ròng tổng cộng 118 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu do lượng thư phổ thông, mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất, sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối thập niên 1960. Khoản lỗ của cơ quan này còn bắt nguồn từ nghĩa vụ pháp lý phải giao hàng đến hơn 170 triệu địa chỉ suốt 6 ngày mỗi tuần. Khoảng 71% tuyến giao hàng đang rơi vào tình trạng thua lỗ, trong khi 3/5 bưu cục không thu đủ doanh thu để bù đắp chi phí vận hành.

Hà Linh (Theo WSJ, Fox)