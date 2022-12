Bướu cổ có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tôi 30 tuổi, chưa sinh em bé, vừa đi khám phát hiện bệnh bướu cổ. Bệnh có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không, điều trị thế nào? (Lan Hương - Ninh Thuận)

Trả lời:

Bướu cổ (bướu tuyến giáp) là tình trạng kích thước tuyến giáp tăng lên, sưng to bất thường do tế bào tuyến giáp phát triển quá mức hoặc không đồng đều. Bướu cổ nhỏ thường được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ. Bướu cổ to có thể được phát hiện bằng cách sờ vào cổ, nhìn bằng mắt thường.

Bướu cổ có liên quan đến chức năng tuyến giáp ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Những ảnh hưởng của rối loạn chức năng tuyến giáp đến sức khỏe nữ giới bao gồm:

Tuổi dậy thì và kinh nguyệt: Rối loạn tuyến giáp có thể khiến bé gái dậy thì sớm hơn hoặc kỳ kinh nguyệt đến sớm hơn ở phụ nữ. Nồng độ hormone tuyến giáp cao thấp bất thường gây rối loạn kinh nguyệt như có kinh nhiều ngày, ít ngày, chu kỳ kinh không đều, vô kinh.

Sức khỏe sinh sản: Rối loạn chức năng tuyến giáp ảnh hưởng hoặc ngăn cản quá trình rụng trứng, sản xuất sữa. Phụ nữ bị suy giảm chức năng tuyến giáp có nguy cơ phát triển u nang cao hơn người có tuyến giáp bình thường.

Ở phụ nữ mang thai: Rối loạn tuyến giáp khi mang thai gây hại cho thai nhi bao gồm sinh non, thai chết lưu, xuất huyết sau sinh, mẹ gặp các vấn đề về tuyến giáp sau sinh. Thai phụ bị cường giáp có nguy cơ ốm nghén nặng hơn.

Giai đoạn mãn kinh: Các triệu chứng rối loạn tuyến giáp ở thời kỳ mãn kinh thường nhầm với mãn kinh sớm, các triệu chứng như kinh nguyệt ít, bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thay đổi thất thường.

Bướu cổ có liên quan đến chức năng tuyến giáp, nên thăm khám vì có ảnh hưởng khả năng sinh sản của phụ nữ. Ảnh: Freepik

Rối loạn chức năng tuyến giáp gây bướu cổ ở nữ giới cần được điều trị sớm. Một số bướu cổ không ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp có thể không cần điều trị nhưng cần theo dõi tránh các biến chứng xấu đến sức khỏe. Nếu thấy các triệu chứng bất thường về sức khỏe, phụ nữ cần đến bệnh viện có chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường để được thăm khám và tư vấn phù hợp.

Điều trị bướu cổ phụ thuộc vào nguyên nhân, tình trạng bướu cổ và các biến chứng có thể xảy ra. Dựa trên những kết quả chẩn đoán, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho mỗi bệnh nhân.

Điều trị bằng thuốc: Thuốc được chỉ định cho người bệnh bướu cổ có kích thước nhỏ, lành tính, không gây biến chứng nguy hiểm. Các loại thuốc thường được dùng để điều trị bướu cổ gồm:

Tăng sản xuất hormone: Tuyến giáp hoạt động kém, tiếp không đủ hormone phục vụ cho cơ thể. Các thuốc như levothyroxine, thyquidity... thay thế hormone T4, thuốc liothyronine được sử dụng thay thế hormone T3.

Giảm sản xuất hormone: Tuyến giáp hoạt động quá mức, tăng sinh hormone gây dư thừa. Thuốc methimazole được sử dụng phổ biến để giảm tăng sinh hormone tuyến giáp, giảm kích thước bướu cổ. Các loại thuốc như atenolol, metoprolol... được dùng để phá vỡ các hormone tuyến giáp dư thừa.

Giảm đau: Tuyến giáp bị viêm dẫn đến đau được điều trị giảm đau bằng aspirin, naproxen natri, ibuprofen... hoặc các loại thuốc giảm đau liên quan. Nếu người bệnh đau nhiều sẽ điều trị bằng steroid.

Phẫu thuật: Phẫu thuật được chỉ định với trường hợp bướu có nhân ác tính (ung thư) hoặc bướu lành tính phình to gây chèn ép cổ làm khó nuốt, khó thở... Tuyến giáp được phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc hoàn toàn. Tùy thuộc vào lượng tuyến giáp bị cắt bỏ, người bệnh sẽ được kê thuốc thay thế hormone tuyến giáp.

Điều trị bằng iốt phóng xạ: Phương pháp điều trị khi tuyến giáp hoạt động quá mức, dư thừa hormone gây bướu cổ. Liều iốt phóng xạ dùng bằng đường uống. Tuyến giáp hấp thụ iốt phóng xạ nhằm phá hủy các tế bào trong tuyến giáp, giúp giảm hoặc loại bỏ việc sản xuất hormone tuyến giáp.

Thiếu iốt là nguyên nhân phổ biến gây bướu cổ ở phụ nữ, nhất là với phụ nữ trên 40 tuổi. Chị em có thể phòng ngừa bướu cổ bằng cách bổ sung đủ lượng iốt hàng ngày, ăn cá, sữa... dùng muối ăn có chứa iốt. Khám sức khỏe định kỳ thường xuyên giúp phát hiện sớm những bất thường của chức năng tuyến giáp. Người trưởng thành có thể gặp bác sĩ khoa Nội tiết - Đái tháo đường để kiểm tra chức năng tuyến giáp.

ThS.BS Trần Nguyễn Quỳnh Trâm

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM