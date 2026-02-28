Buồng trứng lão hóa ở tuổi 30, thụ tinh ống nghiệm để có con

Hà NộiChị Thanh 33 tuổi nhưng buồng trứng lão hóa như phụ nữ tiền mãn kinh, vô sinh 2 năm, phải thụ tinh ống nghiệm mới có con.

Tết năm nay rất đặc biệt bởi vợ chồng chị Thanh được ẵm con đi thăm người thân, họ hàng. Bé Voi - trái ngọt sau hai năm điều trị hiếm muộn của vợ chồng chị Thanh - đã biết đi chập chững.

Sau ba lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) thất bại, anh chị đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) khám. BS.CKII Cao Tuấn Anh chẩn đoán chị Thanh vô sinh do buồng trứng lão hóa sớm như phụ nữ tiền mãn kinh, chỉ số dự trữ buồng trứng giảm còn 0.78ng/ml (mức trung bình ở phụ nữ dưới 38 tuổi khoảng 2-6 ng/mL). Chồng chị tinh trùng yếu, góp phần gây khó thụ thai tự nhiên. Để có con, vợ chồng chị cần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo bác sĩ Tuấn Anh, mỗi chu kỳ IVF thường cần 10-15 noãn (trứng) để thụ tinh và nuôi cấy phôi. Trường hợp chị Thanh có thể không đủ số lượng trứng tối ưu, làm giảm tỷ lệ tạo phôi và nuôi phôi thành công. Để tăng cơ hội có nhiều phôi và nâng cao tỷ lệ đậu thai, bác sĩ chỉ định chị Thanh gom noãn nhiều chu kỳ liên tiếp, sau đó tạo phôi và lựa chọn thời điểm chuyển phôi phù hợp. Cách này cũng giúp giảm chi phí hơn so với phác đồ gom phôi do tối ưu quy trình tạo phôi bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) trong một lần.

Bác sĩ chỉ định dùng ít thuốc kích trứng theo phác đồ cá thể hóa nhưng vẫn đảm bảo thu được những trứng tốt nhất. Trong hai tháng, chị Thanh đều đặn siêu âm theo lịch hẹn của bác sĩ để theo dõi sự phát triển của nang trứng. Sau hai chu kỳ, chị Thanh gom được 7 trứng trưởng thành và một trứng non.

Các chuyên viên phôi học mang trứng thụ tinh với những tinh trùng khỏe mạnh của người chồng để tạo phôi. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tối ưu mọi điều kiện, thu 3 phôi tốt ngày 5 và một phôi nuôi trưởng thành từ trứng non, mang trữ đông.

Sau khi dùng thuốc chuẩn bị niêm mạc đủ điều kiện, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung giúp chị Thanh đậu thai ngay. Chị sinh thành công bé trai nặng khỏe mạnh nặng 3 kg.

Anh Hưng - chồng chị Thanh và con trai gần 8 tháng tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bác sĩ Tuấn Anh cho biết suy giảm dự trữ buồng trứng là tình trạng buồng trứng giảm số lượng và chất lượng noãn so với độ tuổi sinh học của người phụ nữ. Nguyên nhân có thể xuất phát từ yếu tố di truyền, các bệnh lý, can thiệp buồng trứng hoặc lối sống thiếu khoa học. Có trường hợp không xác định được nguyên nhân cụ thể như chị Thanh.

Tình trạng này khiến buồng trứng giảm khả năng đáp ứng với kích thích nội tiết, số lượng trứng thu được mỗi chu kỳ ít, thậm chí mất khả năng rụng trứng. Người bệnh có thể bị rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ thưa dần hoặc vô kinh, từ đó dẫn đến khó thụ thai tự nhiên. Một số phụ nữ còn xuất hiện các biểu hiện giống tiền mãn kinh sớm như bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, buồn nôn, chóng mặt, thay đổi tâm trạng, giảm ham muốn tình dục, khô âm đạo...

Bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo phụ nữ khi có dấu hiệu trên nên đi khám chuyên khoa sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời. Trường hợp chưa lập gia đình nhưng có nguy cơ suy giảm dự trữ buồng trứng nên trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản trong tương lai.

Tại IVF Tâm Anh, khoảng 10% bệnh nhân phải áp dụng phác đồ gom noãn, gom phôi tích lũy qua nhiều chu kỳ để đón con khỏe mạnh. Tổng tỷ lệ có thai cộng dồn sau các lần chuyển phôi năm 2024 là 78,7%, trong đó khoảng 60% là người bệnh lớn tuổi, dự trữ buồng trứng thấp, vô sinh lâu năm.

Trịnh Mai