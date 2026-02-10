Buồn lòng khi tặng quà mẹ nhưng lại đến tay vợ chồng anh trai

Chỉ vài ngày sum họp, những va chạm nhỏ và lời nói vô tình đủ làm lòng người mỏi mệt.

Những ngày cận Tết, tôi trở về Việt Nam sau một mùa đông dài ở xứ người. Ở nơi tôi sống, cái lạnh không chỉ nằm ở tuyết trắng và những con đường vắng, còn nằm trong những buổi tối im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của chính mình. Có những đêm nhớ nhà đến quặn lòng, tôi chỉ mong được về, ngồi cạnh mẹ trong căn bếp quen thuộc, để thấy mình không còn cô đơn nữa. Nơi đất khách, tôi học cách mạnh mẽ. Tôi làm việc, tiết kiệm từng đồng, không dám tiêu xài cho bản thân. Mỗi lần mệt đến rã rời, tôi lại tự nhủ: ráng thêm chút nữa để tết này về nhà có thể lo cho gia đình đầy đủ. Với người xa xứ, chuyến về quê không chỉ là hành trình đoàn tụ mà còn gánh trên vai một áp lực thầm lặng, phải đủ khả năng bao bọc cho những người mình thương.

Tôi dành dụm mua quà cho mẹ bằng tất cả tình cảm của một đứa con xa nhà. Đến khi thấy món quà ấy được trao sang tay anh trai rồi đến chị dâu, tim tôi chùng xuống. Không phải vì tiếc món quà mà vì trong khoảnh khắc đó, tôi thấy tình thương mình gửi gắm bỗng trở nên mong manh. Tôi đứng giữa căn nhà thân quen mà cảm giác như mình đang ở rất xa, xa hơn cả ngàn cây số tôi đã đi. Chỉ vài ngày sum họp, những va chạm nhỏ và lời nói vô tình đủ làm lòng người mỏi mệt. Tôi nhận ra cái lạnh nơi xứ người dù khắc nghiệt đến đâu vẫn dễ chịu hơn cảm giác lạc lõng giữa chính gia đình mình. Người xa quê trở về mang theo rất nhiều yêu thương và hy vọng, đôi khi chỉ cần một chút thấu hiểu cũng đủ sưởi ấm cả một trái tim đã đi qua quá nhiều mùa đông cô độc.

Dẫu tủi thân, tôi vẫn biết mình sẽ lại quay về. Vì dù ở đâu, gia đình vẫn là nơi tôi hướng tới. Tôi chỉ mong một điều rất giản dị: khi những người xa xứ trở về, xin hãy nhìn thấy phía sau những món quà và nụ cười là một trái tim từng chịu lạnh giá rất lâu, chỉ để được tìm một chút ấm áp trong vòng tay người thân.

Huệ Vân