Bước tiến trên bao bì giúp doanh nghiệp F&B giảm dấu chân carbon

Bao bì Tetra Recart sử dụng nguyên liệu tái tạo, vòng đời thải carbon thấp hơn lon thiếc đến 85%, có thể tái chế làm nhiều vật liệu, đóng góp chiến lược bền vững cho ngành F&B.

Euro Monitor dự báo thị trường thực phẩm và đồ uống Việt Nam sẽ đạt 872.916 tỷ đồng vào năm 2027. Dự báo này cho thấy ngành thực phẩm Việt Nam còn nhiều dư địa tăng trưởng với CAGR 10,25% giai đoạn 2023-2027.

Bên cạnh lợi thế, chuyên gia cho biết tiêu chuẩn môi trường toàn cầu và các chính sách từ chính phủ Việt Nam cũng ngày càng siết chặt. Có thể kể đến như yêu cầu thực thi Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có hiệu lực tại Việt Nam từ 1/1/2024 trong việc chịu trách nhiệm toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ giai đoạn thiết kế cho đến khi xử lý thải bỏ để thúc đẩy thu gom, tái chế và nền kinh tế tuần hoàn

Điều này đặt doanh nghiệp chế biến thực phẩm, F&B Việt Nam trước thách thức kép: duy trì hiệu quả kinh doanh, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Các quy chuẩn bền vững buộc doanh nghiệp phải chuyển đổi nhanh, tập trung vào giảm phát thải carbon, sử dụng nguyên liệu tái tạo và cân bằng chi phí với trách nhiệm môi trường. Trong bối cảnh này, công nghệ bao bì thực phẩm đóng vai trò quan trọng với hoạt động doanh nghiệp để nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Theo báo cáo "Ahead of Retail Trends" - Đi trước xu hướng bán lẻ của Tetra Pak, bao bì trở thành cầu nối tạo sự khác biệt, truyền tải giá trị thương hiệu và trực tiếp tác động đến quyết định chọn lựa sản phẩm của người tiêu dùng. Đồng thời, các bao bì giảm dấu chân carbon đóng góp vào chiến lược phát triển bền vững, giúp đơn vị tối ưu chi phí, kéo dài hạn sử dụng, giảm rủi ro chuỗi cung ứng.

Tetra Recart dòng bao bì giấy chịu nhiệt. Ảnh: Tetra Pak

Với tầm nhìn này, tháng 7 năm nay, Tetra Pak ra mắt giải pháp Tetra Recart tại thị trường Việt Nam. Bà Phùng Diệp Kim Thư, Giám đốc bán hàng và phát triển kinh doanh Tetra Pak Việt Nam, cho biết Tetra Recart là bao bì giấy chịu nhiệt đầu tiên trên thế giới. Ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển, giải pháp này giúp giữ nguyên cấu trúc, hương vị và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng lên tới 24 tháng mà không cần chất bảo quản hay làm lạnh.

"Tetra Recart là bao bì thực phẩm có dấu chân carbon nhỏ nhất", bà cho biết. Nguyên liệu của dòng bao bì này đến từ nguồn tái tạo có trách nhiệm. Được làm từ hơn 70% vật liệu tái tạo có nguồn gốc tại các khu rừng được chứng nhận FSC, bao bì giấy Tetra Recart hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn thông qua vận chuyển hiệu quả và giảm thiểu chất thải.

Theo báo cáo Đánh giá vòng đời sản phẩm (Life Cycle Assessment - LCA) của Tetra Pak ở thị trường châu Âu năm 2020, bao bì này có lượng khí thải carbon trên vòng đời thấp hơn đáng kể so với lon thiếc, lọ thủy tinh với mức giảm lần lượt 85% và 83%. Bên cạnh đó, sản phẩm chỉ sử dụng khoảng 40% năng lượng so với lon thiếc và lọ thủy tinh, từ khâu sản xuất đến phân phối và xử lý chất thải.

Tetra Recart cũng có khả năng tái chế tại các cơ sở thu gom và xử lý. Giấy sợi cao cấp được dùng để sản xuất giấy in, giấy viết hoặc bao bì tái chế. Polymer và nhôm được thu hồi để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng như mái lợp, pallet, đồ nội thất, gạch lát hay vật liệu cách nhiệt...

Ngoài vai trò trong chiến lược bền vững, bao bì Tetra Recart giúp doanh nghiệp chế biến thực phẩm giảm chi phí vận hành, nâng cao giá trị thương hiệu và mở ra cơ hội tiến vào các thị trường mới.

Nhờ thiết kế hình hộp chữ nhật gọn nhẹ và hiện đại, bao bì giúp hạn chế va đập cũng như tiết kiệm chi phí lưu kho và logistics. Đối với thành phẩm, số lượng bao bì Tetra Recart có thể vận chuyển trên mỗi xe tải cao hơn từ 10-20% so với lon, xếp nhiều hơn 12% trên mỗi pallet, so với hộp thiếc dung tích tương đương.

Tetra Recart dùng trong đóng gói thực phẩm. Tetra Pak

Lấy ví dụ thực tế, bà Thư cho biết dây chuyền Tetra Recart đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam vào đầu tháng 7, đã giúp đối tác tăng năng suất 1,5 lần, giảm nhân công từ 40 xuống 6 người và tối ưu chi phí vận hành cũng như logistics tới 60%. Bên cạnh việc tối ưu chi phí, những cải tiến đột phá về công nghệ bao bì còn giúp mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp sản xuất, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao từ người tiêu dùng và tiến vào các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản...

Theo bà Thư, Việt Nam là nước có tiềm năng lớn nhưng chủ yếu vẫn xuất thô, chưa thực sự khai thác hiệu quả sản phẩm chế biến. Một trong những nút thắt là khả năng bảo quản cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm... Với những ưu điểm về chất lượng và tính bền vững của giải pháp Tetra Recart, doanh nghiệp Việt Nam có thể đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm chế biến, tăng doanh thu thông qua các kênh bán hàng truyền thống và hiện đại như thương mại điện tử. Khi kết hợp tư duy sản xuất có trách nhiệm với giải pháp bao bì tiên tiến, phát triển bền vững sẽ trở thành chìa khóa mở ra tăng trưởng dài hạn

Hoàng Đan