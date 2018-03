Thật trùng hợp khi trong cùng một tuần mà cả Dancing with the Star và Bước nhảy hoàn vũ đều chọn 2 điệu nhảy Jive và Tango để thử thách các thí sinh.

Hoàng My có bước chân nhảy tốt, các bước di chuyển tốt, kỹ thuật cơ bản tốt, tôi không hiểu lý do nào khác mà điểm của Hoàng My lại thấp như thế ?! Tôi cho Phương Thanh mới là người bị loại.