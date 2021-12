Bước ngoặt tuổi 50 của cán bộ hải quan

Anh Trần Hữu Đức bén duyên với ngành tư vấn bảo hiểm khi đã ngoài 50 tuổi và sau 6 năm, anh gặt hái được nhiều thành công trong nghề.

Anh Trần Hữu Đức (sinh năm 1958, sống tại Nghệ An) đến với công việc tư vấn bảo hiểm khi đã ngoài 50 tuổi. Khi đã đạt được sự "tự do" ở nhiều khía cạnh cuộc sống, anh quyết định thay đổi để theo đuổi một công việc mới. Dù bắt đầu công việc ở độ tuổi trung niên, không có những lợi thế tuổi tác như lớp đồng nghiệp trẻ nhưng anh đã gặt hái danh hiệu TOT (Top of The Table - danh hiệu cao nhất của Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô MDRT), minh chứng cho chất lượng của tư vấn viên ngành bảo hiểm.

Bắt đầu với nghề bằng cách tạo dựng niềm tin

Thời điểm bén duyên với ngành tư vấn bảo hiểm, anh Đức vẫn là một cán bộ hải quan. Thời điểm này, lãnh đạo cơ quan từng trao đổi thẳng thắn với anh do những e ngại công việc chính sẽ bị ảnh hưởng. Dẫu vậy, nhờ vào tình yêu nghề và những hành động thực tế, anh Đức chứng minh mình có thể làm tròn trách nhiệm với cả hai công việc. Anh chỉ sắp xếp thời gian cho việc tư vấn vào các buổi tối, ngày nghỉ và vẫn chu toàn nhiệm vụ chính mà cơ quan hải quan giao phó. Nhờ vậy, tổ chức cũng đồng thuận và tiếp tục tin tưởng ở anh.

Đến khi nghỉ hưu vào 2 năm trước, anh mới dành toàn tâm, toàn ý cho công việc tư vấn. Trong quá trình làm nghề, anh cũng nhận thấy đây là công việc không chỉ giúp gia đình tự chủ về kinh tế hơn mà còn mang lại giá trị nhân văn cho xã hội. "Là người mang đến các giải pháp bảo vệ cho khách hàng, tư vấn viên không chỉ là người đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn mà còn giúp mọi người lên kế hoạch, đặt những mục tiêu tài chính lâu dài, chuẩn bị cho tương lai", anh nói.

Anh Trần Hữu Đức tìm thấy niềm vui trong công việc khi làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm.

Qua 6 năm làm nghề, anh Đức luôn tâm niệm mình cần trân trọng và giữ gìn từng mối quan hệ với khách hàng để xây dựng niềm tin từ những người mình đã tiếp xúc. "Có khách hàng đã gắn bó với tôi từ những ngày tôi còn là hải quan. Biết mình uy tín nên khi được tư vấn bảo hiểm, họ nói rằng dù có thể chưa tìm hiểu về công ty của tôi nhưng họ tin tôi", anh Đức nói. Điều này cũng giúp công tác tư vấn của anh được thuận lợi hơn, từ đó, khách hàng hiểu hơn và chọn được đúng giải pháp thiết thực nhất.

Anh Đức cũng cho rằng không có khách hàng nào tốt bằng khách hàng cũ. Nếu cảm thấy mình được phục vụ tốt, họ sẽ giới thiệu thêm người thân, bạn bè. Thậm chí, có những người tự tìm đến anh để tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm, ký hợp đồng mà không cần tham dự sự kiện, hội thảo vì đã được "bảo chứng" niềm tin từ những khách hàng cũ.

Anh tiết lộ tỷ lệ duy trì và ký kết hợp đồng của mình luôn vào khoảng 98% - 99%. Bí quyết là xem khách hàng cũ như người nhà của mình. Nếu tư vấn viên chăm sóc họ thật tốt, họ sẽ chia sẻ tích cực với mọi người xung quanh và nhiều người sẽ biết đến mình hơn. Quan trọng là tư vấn viên phải làm tốt và làm chuẩn.

Chuyển đổi cách thức tư vấn trong thời dịch

Như hầu hết tư vấn viên trong mùa dịch, anh Đức chủ động học hỏi để có thể làm việc trực tuyến, kết nối từ xa với khách hàng. Từ trước đến nay, nhiều người e rằng tư vấn bảo hiểm online không tạo được sự thân thiện, tin tưởng như khi mặt đối mặt. Hơn nữa, không phải tư vấn viên nào cũng thành thạo công nghệ nhưng anh Đức lại nghĩ khác, nội dung chia sẻ mới là điều quan trọng hơn cả. Nếu đó là cuộc trò chuyện chân tình, cung cấp thông tin đúng với những gì khách hàng quan tâm thì vẫn sẽ có kết quả khả quan. Trong thời dịch đầy rủi ro, nhu cầu để khách hàng bảo vệ sức khỏe và tài chính lại tăng thêm. Trong 2 năm qua, số người tìm đến anh Đức để ký hợp đồng bảo hiểm tăng đáng kể dù phần lớn công việc đều được anh xử lý online.

Anh Đức quan niệm bất kể là kết nối trực tiếp hay trực tuyến, tư vấn viên phải tuân thủ nguyên tắc 3D (Đúng - Đủ - Đều đặn) và làm đúng theo những quy trình, hướng dẫn của công ty. Điều này không chỉ đảm bảo uy tín cho bản thân, chất lượng công việc, mà còn tạo cảm giác yên tâm hơn cho khách hàng.

Điều thú vị nữa là vợ và con rể anh Đức cũng là tư vấn viên của Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô MDRT. Đôi lúc gặp khó khăn, vướng mắc, anh đều nhờ gia đình góp ý. Anh cũng hỗ trợ vợ tìm thêm nguồn khách hàng. Hai vợ chồng luôn cùng nhau phấn đấu, ủng hộ nhau trong công việc. "Tôi và vợ tuy làm chung một ngành nghề nhưng không bao giờ bất đồng mà ngược lại, chúng tôi thấu hiểu, đồng cảm và trợ giúp nhau nhiều hơn", anh Đức kể.

Dành lời khuyên cho các bạn tư vấn viên trẻ, anh Đức cho rằng trước hết cần yêu nghề và có bản lĩnh vượt qua mọi thách thức, kể cả những định kiến về nghề. Kế đó, cần bỏ qua cái tôi, đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết để xây dựng niềm tin và mang đến giải pháp tốt nhất cho họ.

Bà xã của anh đồng hành cùng chồng trong công việc.

Thành công và tự do tài chính khi về già

Chỉ hai năm sau khi về hưu, dành toàn thời gian làm tư vấn viên, anh Đức đạt danh hiệu TOT (Top of The Table – danh hiệu cao nhất của Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô MDRT). Anh cũng duy trì liên tục danh hiệu MDRT suốt 4 năm liền và đặt kỳ vọng trong năm 2022 sẽ cố gắng giữ danh hiệu TOT cũng như có kết quả kinh doanh cao hơn so với năm trước.

Anh Đức được xem là một hình mẫu cho người đã đạt được sự tự do, khi có thể lựa chọn làm điều mình thích ở độ tuổi mà mọi người thường nghĩ "sẽ có những giới hạn nhất định". Bên cạnh sự tự chủ tài chính, làm việc và kết nối thường xuyên với khách hàng, đồng nghiệp cũng giúp anh có tinh thần minh mẫn, thoải mái. Hơn nữa, được làm công việc mình thích, mang lại nhiều giá trị nhân văn, ý nghĩa cho cộng đồng cũng giúp anh cảm thấy yêu nghề và có động lực nỗ lực hơn.

Bản thân là người đang tận hưởng cuộc sống tuổi xế chiều thoải mái, anh Đức cũng mong muốn mình có thể chia sẻ điều này cho nhiều người hơn, giúp mọi người có sự chuẩn bị về tài chính, có giải pháp dự phòng cho tương lai để cuộc sống yên tâm, trọn vẹn hơn. "Đây là một mục tiêu và động lực để tôi gắn kết và trao gửi thật nhiều yêu thương đến cho khách hàng. Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi và vẫn sẽ gắn kết với nghề đến khi nào mình không còn sức làm nữa thì thôi", anh Đức nói.

Hải My