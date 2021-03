'Bước đầu ngăn chặn được nguồn cung ma túy từ nước ngoài'

Đại tướng Tô Lâm cho biết một số chuyên án khám phá, bắt giữ có lúc cả tấn ma túy đã góp phần ngăn chặn nguồn cung từ nước ngoài vào Việt Nam.

Đánh giá này được Bộ trưởng Công an đưa ra tại cuộc họp trực tuyến thường kỳ của Chính phủ với các tỉnh, thành về tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm, sáng 2/3, khi đề cập đến tội phạm ma túy.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Phong.

"Đây là dấu hiệu bước đầu ngăn chặn nguồn ma túy từ nước ngoài. Tuy vậy hiện tượng này mới chỉ có ở TP HCM và các tỉnh phía Nam", tướng Tô Lâm nói và nhận định việc kiểm soát tội phạm ma túy đạt được một số kết quả. Tuy nhiên khi nguồn cung giảm khiến giá ma túy tăng, dẫn đến nhiều loại tội phạm khác tăng theo như trộm cướp, ngáo đá, thậm chí giết người.

"Giá ma túy cao đồng nghĩa với khả năng kiếm nhiều tiền hơn. Việc này có nguy cơ kích thích các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài và chính là thách thức lớn của ngành công an", ông Lâm nói.

Hôm 22/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04, Công an TP HCM) đã bắt 7 nghi can thuộc 3 băng nhóm tội phạm. Khi ập vào kho hàng tại quận 12, cảnh sát phát hiện các bao tải quần áo cũ chứa hơn trăm bánh heroin, 70 kg hàng đá, hơn 100.000 viên thuốc lắc.

Lượng ma túy tại kho hàng ở quận 12 nằm trong tổng số tang vật 217 kg ma túy các loại (gồm 104 bánh heroin, 142 kg MA, 5 kg ketamin, 100.000 viên thuốc lắc...) cảnh sát thu giữ được.

Ma túy bị PC04, Công an TP HCM bắt giữ ở kho hàng quận 12, ngày 22/2. Ảnh: Văn Võ.

Trước đó, PC04 phát hiện 3 đường dây này chuyên vận chuyển các loại ma túy từ Campuchia về Sài Gòn tiêu thụ. Ban chuyên án được thành lập với sự phối hợp của Bộ Công an và các quận huyện.

Hồi cuối tháng 1, cảnh sát bí mật chặn trên đường ở quận 12, bắt quả tang nhóm người vận chuyển 14 bánh heroin. Khám xét kho hàng ở gần đó, trinh sát tìm thấy rất nhiều loại ma túy giấu trong các bao quần áo cũ.

Cũng trong khoảng thời gian trên, Ban chuyên án bắt nhóm người quận 5, 10 và Tân Bình, thu giữ khoảng 22 kg ma túy tổng hợp. Đường dây còn lại bị bắt tại quận 12 và Bình Thạnh, thu khoảng 50 kg ma túy tương tự. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hàng loạt vụ vận chuyển ma tuý với số lượng cực lớn cũng liên tiếp được nhà chức trách phát hiện trong thời gian gần đây. Nhiều vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài, qua đường hàng không cũng bị cảnh sát phối hợp hải quan bắt giữ.

Về tình hình an ninh trật tự, tại cuộc họp Đại tướng Tô Lâm cho biết dịp Tết Tân Sửu vừa qua ngành công an đã đảm bảo an toàn để người dân vui xuân đón Tết. Thành tích rất lớn của ngành công an là tội phạm giảm 9,43% so với cùng kỳ.

Hữu Công