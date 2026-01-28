Bước chuyển mình trong chiến lược chuyển nhượng của Man Utd

Man Utd bắt đầu thu về những tín hiệu tích cực nhờ chính sách chuyển nhượng có cấu trúc, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ý muốn của HLV.

Senne Lammens (trái) được coi là phiên bản nâng cấp của Andre Onana. Ảnh: SI

Khi còn tại vị ở Man Utd, HLV Erik ten Hag từng trao đổi căng thẳng với tuyển trạch viên phụ trách thủ môn Tony Coton, liên quan đến việc chiêu mộ Andre Onana. Ten Hag muốn biết đánh giá của Coton về thủ thành người Cameroon. Nhưng Coton không hiểu vì sao được hỏi ý kiến, khi ông biết trước rằng Man Utd sẽ ký hợp đồng với Onana bất chấp nhận định chuyên môn của ông ra sao.

Hai năm sau, Coton một lần nữa rơi vào tình huống tương tự, khi một HLV khác, Ruben Amorim, thúc đẩy việc chiêu mộ một thủ môn mà ông cho rằng không phù hợp với "Quỷ Đỏ". Nếu Amorim đạt được mong muốn trong hè 2025, đội chủ sân Old Trafford đã ký hợp đồng với Emiliano Martinez. Nhà vô địch World Cup cùng Argentina sẽ có mức phí cao hơn đáng kể so với Senne Lammens - cái tên mà Coton đã theo dõi và đề xuất hơn một năm.

Điểm khác biệt nằm ở cách Man Utd đưa ra quyết định. Ban lãnh đạo CLB, đứng đầu là Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell, đã xem xét toàn bộ báo cáo của Coton về Martinez lẫn Lammens, đồng thời cân nhắc mong muốn của HLV. Sau quá trình đánh giá, ban lãnh đạo kết luận rằng trong ngắn hạn lẫn dài hạn, thủ môn 23 tuổi người Bỉ Lammens là lựa chọn phù hợp hơn.

Câu chuyện của Coton phản ánh phần nào sự thay đổi trong quy trình ra quyết định tại Old Trafford. Tuyển mộ cầu thủ từ lâu đã là vấn đề khiến người hâm mộ đội bóng thất vọng. Nhưng những gì diễn ra ở mùa giải hiện tại, đặc biệt trong những tuần gần đây, cho thấy bộ phận tuyển trạch của CLB đang vận hành theo hướng khác. Wilcox từng chịu nhiều chỉ trích sau khi Amorim bị sa thải, nay dần để lại dấu ấn rõ nét hơn.

Tại Emirates tối 25/1, năm trong sáu bản hợp đồng được Man Utd ký trong năm ngoái đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Arsenal. Bryan Mbeumo gỡ hòa 1-1 với bàn thứ chín kể từ khi chuyển đến từ Brentford với mức phí 97 triệu USD. Sau đó, Patrick Dorgu và Matheus Cunha ghi hai bàn thắng đẹp, giúp đoàn quân của HLV tạm quyền Michael Carrick vươn lên thứ tư.

Cũng trong trận này, việc Carrick tung Benjamin Sesko vào sân thay Dorgu khi Man Utd đang dẫn 2-1 là quyết định mang tính chủ động, thể hiện tinh thần tấn công. Cách thay người này ít xuất hiện trong giai đoạn Amorim dẫn dắt đội bóng. Một tuần trước đó, Mbeumo và Dorgu cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Man City, khi Lammens giữ sạch lưới, còn Cunha tiếp tục tạo dấu ấn từ ghế dự bị.

Những cầu thủ này, cùng với Ayden Heaven, cần duy trì phong độ ổn định trong nhiều mùa giải để được coi là thành công. Dù vậy, các tín hiệu ban đầu được đánh giá là tích cực, bất chấp việc họ vẫn gặp những thử thách trong thời gian ngắn khoác áo CLB.

Cunha gia nhập Man Utd từ Wolverhampton hồi tháng 6 với giá 85 triệu USD, mang theo cá tính mạnh. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil không phản ứng thái quá khi phải dự bị dưới thời Carrick trong hai trận gặp Man City và Arsenal. Thái độ của Cunha được nội bộ đội bóng xem là thước đo quan trọng về tính chuyên nghiệp. Trung vệ lão tướng Harry Maguire cũng công khai nhắc đến đóng góp của tiền đạo 26 tuổi.

Ở thương vụ Mbeumo, Man Utd phải trả cho Brentford nhiều hơn dự tính ban đầu, sau khi từ chối mức giá hơn 100 triệu USD mà Bournemouth đưa ra cho Antoine Semenyo. Amorim và Wilcox từng gặp Semenyo tại London trong nỗ lực thuyết phục tiền đạo người Ghana.

Tuy nhiên, Tottenham cũng theo đuổi Mbeumo, khiến giá cầu thủ này bị đẩy lên 97 triệu USD. Man Utd chấp nhận mức phí ban đầu 89 triệu USD, kèm 8 triệu phụ phí. Họ hài lòng với sự đa năng cũng như hiệu quả mà Mbeumo mang lại, kể cả trước khi đội chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 từ hệ thống 3-4-2-1 của Amorim.

Mbeumo mở tỷ số trong trận Man Utd thắng Man City, trên sân Old Trafford, Manchester, Anh, ngày 17/1/2026. Ảnh: Reuters

Amorim từng mong muốn Man Utd ưu tiên các cầu thủ có kinh nghiệm Ngoại hạng Anh. Nhưng ông thất bại trong việc thuyết phục CLB chiêu mộ Martinez cũng như tiền đạo Ollie Watkins. Trung phong khi đó 29 tuổi được Aston Villa định giá ít nhất 82 triệu USD. Vivell lại ủng hộ Sesko - tiền đạo mà ông từng góp công đưa về Red Bull Salzburg năm 2019 - hơn là một cầu thủ không còn giá trị bán lại như Watkins.

Tương tự trường hợp của Lammens, ban lãnh đạo xác định Sesko là phương án dài hạn tốt hơn và sẵn sàng đối mặt với những căng thẳng nảy sinh với Amorim. Nội bộ tin rằng Sesko từng là mục tiêu số một của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, trước khi đội bóng này chuyển hướng sang Viktor Gyokeres.

Man Utd cũng từng theo dõi Gyokeres, nhưng đặt câu hỏi về dư địa phát triển của tiền đạo 27 tuổi này. Sesko mới 22 tuổi, nên được đánh giá có tiềm năng cao hơn. Cuối cùng, Man Utd vượt qua Newcastle để ký hợp đồng với Sesko từ RB Leipzig với giá 101 triệu USD.

Sesko vẫn còn nhiều điều phải chứng minh, bao gồm khả năng thích nghi về thể chất. Tuy nhiên, những pha di chuyển và hai bàn thắng trong trận hòa 2-2 với Burnley dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher cho thấy hình ảnh anh thường xuyên thể hiện trên sân tập. Man Utd tin rằng, với việc sở hữu nhiều lựa chọn tấn công hơn so với giai đoạn Rasmus Hojlund phải gánh vác hàng công, Sesko có thể được đưa vào đội hình một cách thận trọng.

Trong các tân binh, Lammens được trao suất bắt chính ngay từ đầu và nhanh chóng phát huy tác dụng. Wilcox cho biết Coton đã kiên trì đề xuất thủ môn trị giá 25 triệu USD từ Royal Antwerp. Lammens đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ vốn thường xuyên bất ổn khi Onana trấn giữ khung thành. Tháng trước, Alex Ferguson nhận xét rằng sự xuất hiện của Lammens "đã tạo ra khác biệt" và Man Utd "cần mẫu cầu thủ như vậy".

Với Martinez, Coton lo ngại về tiền sử chấn thương của thủ môn 33 tuổi và tác động của điều đó tới cường độ tập luyện. Ngoài ra, Man Utd cũng xem xét yếu tố tính cách và khả năng thích nghi trong cả những thời điểm thuận lợi lẫn khó khăn. Ban lãnh đạo đánh giá mức lương cao và phí chuyển nhượng lớn của Martinez không phù hợp với những điều chỉnh trong cấu trúc lương mà họ đang triển khai.

Dorgu là hợp đồng đầu tiên của Man Utd trong năm 2025, thời điểm Amorim thúc đẩy việc bổ sung nhân sự sớm. Đội đã phải lựa chọn giữa Dorgu và kích hoạt điều khoản mua lại Alvaro Carreras với giá 21 triệu USD. Cả hai được xem là phương án hợp lý, nhưng CLB cho rằng Carreras đã hướng đến Real Madrid trong tương lai gần.

Dữ liệu chuyên môn và quá trình thẩm định lý lịch của Dorgu phù hợp với định hướng mới của tập đoàn Ineos. Dù thừa nhận cầu thủ người Đan Mạch còn thô, Man Utd đánh giá cao tốc độ, thể hình, nền tảng thể lực và sự đa năng của anh. Những yếu tố đang được thể hiện qua vai trò tiền vệ cánh của Dorgu trong sơ đồ 4-2-3-1 hiện tại.

Dorgu và Sesko chịu chỉ trích công khai từ Amorim cuối năm ngoái, khiến ban lãnh đạo không hài lòng. Cả hai cầu thủ sau đó phản ứng tích cực khi được Fletcher và Carrick bảo vệ, trong phòng thay đồ lẫn trên truyền thông.

Ayden Heaven (trái) và Leny Yoro (thứ hai từ phải), phòng ngự trong trận gặp Bournemouth ở Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Anh, tối 15/12/2025. Ảnh: Reuters

Heaven mới chỉ ra sân ít phút ngắn ngủi dưới thời Carrick, nhưng gây ấn tượng với ban lãnh đạo bằng sự tiến bộ qua từng trận trong giai đoạn đội hình Man Utd bị bão chấn thương tàn phá.

Trung vệ 19 tuổi gia nhập CLB từ Arsenal với giá 2 triệu USD là một ví dụ khác về việc đàm phán hiệu quả. Khi Wilcox biết Heaven gặp gỡ Eintracht Frankfurt, ông đã sắp xếp để cầu thủ này đến Old Trafford xem trận Europa League gặp Rangers, gặp Ferguson và Amorim. Cuối cùng, chính cam kết về lộ trình phát triển từ Wilcox đã khiến Heaven từ chối các đề nghị hấp dẫn hơn để ký hợp đồng với Man Utd.

Ban lãnh đạo cũng xem việc chiêu mộ Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui và Leny Yoro là dấu hiệu của sự cải thiện trong công tác tuyển trạch. Dù vậy mùa hè đầu tiên dưới thời Ineos, khi Sir Jim Ratcliffe còn đang hoàn thiện bộ máy điều hành bóng đá, các thương vụ mang lại kết quả trái chiều. Joshua Zirkzee và Manuel Ugarte được đánh giá là chưa đáp ứng kỳ vọng.

Tuy vậy, dấu ấn của Wilcox và Vivell ngày càng rõ ràng trong một năm qua, cùng với vai trò của giám đốc đàm phán Matt Hargreaves. Mùa hè tới sẽ tiếp tục là bài kiểm tra lớn, khi Man Utd dự kiến tìm kiếm ít nhất một tiền vệ trung tâm như Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba.

Hoàng An (theo Telegraph)