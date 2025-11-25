Bùn rác, xác gia súc ngổn ngang sau lũ tăng nguy cơ dịch bệnh

Ngành y tế Đăk Lăk, Gia Lai, Khánh Hòa tập trung phun khử khuẩn, xử lý nguồn nước và vệ sinh môi trường sau lũ, Viện Pasteur TP HCM hỗ trợ ngăn hình thành ổ dịch bệnh.

Dẫn đoàn công tác đến Gia Lai từ ngày 23/11, Viện trưởng Pasteur TP HCM Nguyễn Vũ Trung cho biết môi trường ô nhiễm sau lũ tiềm ẩn nguy cơ nhiều dịch bệnh như tiêu chảy và các bệnh lây qua nước, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, cúm, các bệnh da liễu, mắt... Một đoàn chuyên gia Viện Pasteur do Viện phó Nguyễn Vũ Thượng dẫn đầu cũng đến Lâm Đồng hỗ trợ khẩn cấp, hạn chế nguy cơ bùng phát ổ dịch.

Tại nhiều nơi, hiện nước vẫn rút chậm, bùn đất phủ dày khiến việc dọn dẹp, xử lý môi trường gặp khó khăn, thuốc và vật tư chưa đảm bảo. Ở Gia Lai, các bệnh viện như Lao và Bệnh Phổi Quy Nhơn, Tâm thần Quy Nhơn vẫn còn ngập, nhiều khu vực ảnh hưởng bởi sạt lở và tai nạn trong quá trình khắc phục. Lực lượng y tế phối hợp quân đội, chính quyền địa phương vệ sinh môi trường, phun Cloramin B, khơi thông cống rãnh, thu gom xác động vật, thau rửa giếng khoan và giếng đào. Nhiều hộ dân được cấp Cloramin B và Aquatabs để tự xử lý nguồn nước.

Sáng nay, Viện Pasteur TP HCM trao tặng Gia Lai 4.000 liều vaccine VAT và 2.000 liều huyết thanh SAT phòng uốn ván. Người dân trong vùng bị thiệt hại cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương, nhiễm bẩn vết thương, tăng rủi ro mắc uốn ván - bệnh lý nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong nếu không được tiêm phòng kịp thời. Do đó, nguồn vaccine trên giúp xử trí kịp thời, bảo vệ nhóm nguy cơ cao sau lũ lụt.

Lực lượng y tế phun khử khuẩn và vệ sinh môi trường sau khi nước rút. Ảnh: Sở Y tế Đăk Lăk

Tại Đăk Lăk, mưa lũ gây cô lập nhiều tuyến đường, nhiều trạm y tế bị ngập hoặc hư hỏng như Hòa Trị, Hòa Thắng, Hòa Hội, Krông Ana, Krông Bông. Một số nơi thiệt hại tủ lạnh bảo quản vaccine, thiết bị, vật tư. Bùn đất, rác thải, xác gia súc xuất hiện nhiều tại khu dân cư, nguy cơ phát tán mầm bệnh.

Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk Nay Phi La cho biết đã huy động các đội cơ động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phối hợp công an, quân đội tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, nạo vét bùn đất. Các trường học, trạm y tế, khu dân cư được xử lý ngay khi nước rút. Địa phương đang tiếp tục thu gom, xử lý xác súc vật chết; khử trùng giếng khoan, giếng đào; phun hóa chất diệt côn trùng tại các khu vực ngập; tăng cường giám sát chất lượng nước từ nhà máy đến hộ gia đình.

Khánh Hòa cũng đối diện tình trạng tương tự. Các địa phương đang đề xuất hỗ trợ nhân lực, tăng cường Cloramin B, các túi thuốc y tế, máy phun, hóa chất Pyrethrine...

Những ngày qua, hàng trăm y bác sĩ TP HCM đã đến các vùng lũ, mang theo hàng chục nghìn túi thuốc. Đoàn phối hợp y tế địa phương khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân khó khăn, người già, trẻ em, bệnh nhân mạn tính, hỗ trợ khôi phục tạm thời các cơ sở y tế, tư vấn vệ sinh môi trường và phòng chống dịch.

Các y bác sĩ TP HCM vận chuyển đồ lên xe để đến hỗ trợ Đăk Lăk, sáng 25/11. Ảnh: Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Người dân được khuyến cáo sử dụng nước sạch, uống nước đun sôi hoặc xử lý bằng Cloramin B, Aquatabs khi được cấp phát; ăn chín và rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Không tắm giặt hay rửa mặt bằng nước bẩn, tránh để trẻ chơi ở khu vực ngập nước. Giữ ấm cơ thể, nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi, và hạn chế tiếp xúc với người có triệu chứng hô hấp. Không dùng chung khăn, chậu rửa để phòng đau mắt đỏ.

Sau khi lội nước, cần rửa sạch và lau khô tay chân, không mặc đồ ẩm để tránh bệnh ngoài da. Khi nước rút, gia đình nên dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp rác thải và xác động vật đúng cách, đồng thời diệt loăng quăng, bọ gậy và phối hợp phun hóa chất khi địa phương triển khai. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, nôn ói hay đau mắt đỏ, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

Lê Phương