Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Ba ơi, các con nhớ Ba lắm. Ba yên nghỉ nghe Ba. Công ơn dưỡng dục sinh thành các con suốt đời ghi nhớ. Các con cẩu nguyện Trời Phật phù hộ tiếp dẫn hương linh Ba được vãng sinh cực lạc quốc, vãng sinh về cõi an lành. Ba yên nghỉ bình an và vãng sinh về cõi an lành nghen Ba.

Con: Bùi Hữu Phúc