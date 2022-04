Bùi Thế Anh, Phạm Thị Huệ vô địch giải marathon Huế

6h07 Bùi Thế Anh về nhất 42km

Với những bước chạy mạnh mẽ ở chặng rút đích, Bùi Thế Anh đã vượt qua hàng loạt đối thủ để bứt tốc, lao qua vạch đích và nắm trong tay ngôi vô địch giải chạy VM Huế 2022. Trong những đầu của cuộc đua, anh không chạy trong top dẫn đầu, nhưng đã có màn bứt tốc mạnh mẽ ở những km cuối.

Nối gót Bùi Thế Anh chỉ sau chục giây là Lê Tấn Hi. Lê Tấn Hi và Bùi Thế Anh đã bám đuổi nhau quyết liệt ở chặng 10 km cuối với Lê Tấn Hi hầu hết ở vị trí dẫn trước.