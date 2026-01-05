Bùi Lan Hương đeo trang sức tiền tỷ trong MV mới

Các mẫu lắc tay, khuyên tai hay đồng hồ xa xỉ được ca sĩ Bùi Lan Hương sử dụng giúp thể hiện cá tính, cảm xúc của nhân vật qua từng cảnh quay trong MV "Nhan sax".

"Nhan Sax" - MV mới của ca sĩ Bùi Lan Hương kết hợp cùng rapper Rhymastics ra mắt vào giữa tháng 12. Sản phẩm được phát triển theo định dạng "fashion music video" - nơi âm nhạc, phối cảnh và yếu tố thời trang đan xen chặt chẽ.

Lắc tay và khuyên tai L’Heure du Diamant lấy cảm hứng từ hình ảnh bông hoa, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch của nhân vật. Ảnh: Chopard

Xuyên suốt MV, nữ ca sĩ xuất hiện trong nhiều tạo hình khác nhau, chuyển biến từ mềm mại, nữ tính sang sắc sảo và hiện đại. Trong đó, các thiết kế đến từ thương hiệu trang sức và đồng hồ Chopard được lồng ghép tinh tế, đồng hành cùng nhân vật như một phần của ngôn ngữ hình ảnh. Những mẫu trang sức và đồng hồ với kỹ nghệ chế tác tinh xảo và ngôn ngữ thiết kế giàu cảm xúc từ nhà chế tác Thụy Sĩ góp phần nhấn mạnh vẻ tinh tế và chiều sâu thẩm mỹ của từng cảnh quay, dưới ánh sáng và góc máy nghệ thuật.

Bùi Lan Hương đeo đồng hồ Alpine Eagle giá 400 - 800 triệu đồng. Ảnh: Chopard

Ở những phân đoạn giàu cảm xúc, Bùi Lan Hương xuất hiện cùng khuyên tai và đồng hồ Happy Diamonds Icons Joaille vàng 18K (giá khoảng 600 triệu đồng tới một tỷ đồng), với điểm nhấn là những viên kim cương chuyển động tự do, phản chiếu ánh sáng sống động. Trong các phân cảnh có nhịp điệu mạnh, đồng hồ Alpine Eagle và trang sức Ice Cube với cấu trúc hình học mạnh mẽ lại được lựa chọn nhằm mang đến cảm giác hiện đại, cá tính.

Những mẫu trang sức và đồng hồ với kỹ nghệ chế tác tinh xảo từ nhà chế tác Thụy Sĩ góp phần nhấn mạnh chiều sâu thẩm mỹ của từng cảnh quay.

Nhẫn Precious Lace và đồng hồ Happy Diamonds góp phần cân bằng tổng thể thị giác, hoàn thiện bố cục hình ảnh của "fashion MV". Ảnh: Chopard

Cách sử dụng trang sức trong "Nhan Sax" cho thấy định hướng rõ ràng của ê-kíp thực hiện MV. Đó là giữ lại tinh thần nguyên tác, gợi nhớ cảm xúc ký ức, đồng thời khoác lên ca khúc một "lớp áo" đương đại, và nữ trang cao cấp trở thành ngôn ngữ chuyển tải tinh tế.

Hải My