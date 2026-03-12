Bức xúc vì xếp hàng nhiều giờ chờ soi chiếu an ninh ở sân bay Mỹ

Nhiều hành khách tại sân bay Mỹ phải xếp hàng nhiều giờ chờ soi chiếu, thậm chí tràn ra bãi để xe, song vẫn lỡ chuyến vì hàng loạt nhân viên an ninh nghỉ việc.

Cao điểm đi lại trong kỳ nghỉ xuân ở Mỹ diễn ra đúng vào thời điểm Bộ An ninh Nội địa (DHS) đóng cửa một phần vì không được quốc hội cấp ngân sách, khiến 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), lực lượng đảm nhận công tác soi chiếu an ninh tại sân bay, phải làm việc không lương trong gần một tháng qua.

Hơn 300 nhân viên an ninh thuộc TSA đã xin nghỉ việc, hàng loạt cáo ốm, khiến nhiều sân bay lớn ở Mỹ ghi nhận tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng từ cuối tuần trước. Sân bay quốc tế Hobby ở Houston, bang Texas, khuyến cáo hành khách nên có mặt trước giờ bay từ 4 đến 5 tiếng để kiểm tra an ninh.

Nhiều hành khách mô tả cảnh tượng xếp hàng dài chờ đợi trong hai ngày 8-9/3 tại sân bay Hobby là "địa ngục". Do hàng chờ quá dài, gia đình Jessica Dillard đã lỡ chuyến bay tới Utah, cuối cùng phải hủy chuyến.

"Tôi hoàn toàn không biết chính phủ đang đóng cửa một phần cho đến khi tới nhà ga. Hãng bay cũng không đưa ra bất kỳ cảnh báo nào. Chúng tôi bước vào và thấy cảnh hỗn loạn hoàn toàn", Dillard nói.

Hành khách xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay Chicago O'Hare, ngày 9/3. Ảnh: AFP

Gia đình cô đã mong chờ chuyến du lịch này suốt nhiều tuần qua. Dù đã chủ động đến sân bay trước 3 tiếng, họ vẫn buộc phải hủy kế hoạch sau hơn 2 tiếng xếp hàng vì biết chắc sẽ lỡ bay. Trong ngày hôm đó, một nửa số nhân viên TSA tại sân bay Hobby xin nghỉ với lý do sức khỏe.

"Đây là kỳ nghỉ xuân duy nhất của con trai tôi trong năm nay. Thằng bé mong chờ lắm, kể với bạn cùng lớp suốt nhiều tuần. Biết trước thế này, chúng tôi đã đến từ 3h sáng", Dillard nói, bày tỏ bức xúc vì hãng bay và TSA gần như không thông báo về tình trạng gián đoạn.

Theo Hiệp hội Hàng không Airlines for America, lượng khách bay trong kỳ nghỉ xuân năm nay dự kiến đạt kỷ lục 171 triệu người. Các hãng bay ước tính sẽ phục vụ khoảng 2,8 triệu lượt khách mỗi ngày trong giai đoạn 1/3-30/4.

Sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng chậm trễ nghiêm trọng trong công tác soi chiếu an ninh do thiếu hụt nhân sự TSA.

Kevin Bergquist, HLV võ thuật đến sân bay ngày 8/3 để về Florida, cho hay ông "không tin nổi vào mắt mình" khi thấy dòng người xếp hàng chờ kiểm tra an ninh kéo dài "suốt ba tầng" trong khu nhà để xe dẫn đến nhà ga.

Hành khách chờ kiểm tra an ninh xếp hàng tràn ra bãi đậu xe ở sân bay Hobby, bang Texas, ngày 8/3. Ảnh: AP

"Đó là hàng chờ điên rồ nhất tôi từng thấy. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Tại một số đoạn, không khí căng như dây đàn. Có lẽ có những người bẩm sinh thiếu kiên nhẫn hơn người khác", Bergquist nói, cho biết ông kịp lên máy bay về Florida "trước giờ cửa lên máy bay đóng đúng 30 giây".

Dù cố lạc quan, ông cũng ái ngại cho các gia đình có con nhỏ khóc quấy, cũng như những người cao tuổi phải đứng xếp hàng với gậy chống, khung tập đi. "Đứng xếp hàng 3 tiếng với họ chắc rất mệt. Tôi chỉ hy vọng sân bay sắp xếp hỗ trợ phù hợp cho những trường hợp này".

Giống như gia đình Dillard ở sân bay Hobby, ông Bergquist không biết chính phủ liên bang đã đóng cửa một phần trước khi tới sân bay và đối mặt với hàng chờ kéo dài. Ông nói rằng nhiều người xung quanh cũng hoàn toàn không hay biết việc DHS ngừng hoạt động vì thiếu ngân sách.

"Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì có ai biết chính phủ đóng cửa đâu. Ai cũng kiểu: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?", ông nói.

Hàng dài hành khách xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay Hobby, bang Texas, ngày 8/3. Ảnh: AP

Tình hình tại các sân bay được cải thiện một chút vào ngày 10/3, song giới chuyên gia cảnh báo tình trạng xếp hàng chờ nhiều giờ sẽ tái diễn vào cuối tuần này.

DHS đã tạm ngừng hoạt động một phần từ ngày 14/2 do quốc hội bế tắc trong việc thông qua ngân sách, chủ yếu do bất đồng giữa phe Dân chủ và Cộng hòa về cải cách Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), lực lượng đã gây nhiều tranh cãi thời gian qua với chiến dịch truy quét nhập cư mạnh tay.

"Chừng nào quốc hội chưa thể ngồi lại, vượt qua chia rẽ đảng phái để thông qua ngân sách cho DHS, tình trạng này sẽ còn tiếp diễn, lại vào thời điểm không thể tệ hơn khi nhu cầu đi lại tăng mạnh", Dan Bubb, giáo sư lịch sử hàng không tại Đại học Las Vegas, nói. "Những hàng chờ kéo dài 4 đến 5, thậm chí 6 tiếng sẽ tái xuất hiện".

