Bực bội vì vợ không chịu rửa bát ngay sau khi ăn xong

Tôi 33 tuổi, vợ 31 tuổi, cưới nhau hơn bốn năm, có bé trai ba tuổi. Vợ tôi trước kia làm nhân viên bán hàng, lương không cao nhưng siêng năng và chu đáo. Từ khi sinh con, do không ai trông giúp, cô ấy nghỉ ở nhà chăm bé đến giờ. Vợ tôi gì cũng ổn, chỉ có một điều khiến tôi khó chịu mãi mà không biết nói sao để vợ thay đổi đó là cô ấy không bao giờ rửa bát ngay sau khi ăn. Ăn xong cô ấy dọn gọn rồi bỏ hết vào chậu rửa bát, đổ nước ngập lên và đi làm việc khác. Tối nào tôi rửa còn đỡ nhưng hôm nào tôi bận hoặc mệt, cô ấy sẽ để nguyên như vậy đến hôm sau, trước khi nấu cơm mới rửa một lượt. Nhiều lúc đi làm về, mở cửa bếp thấy chậu bát ngâm lềnh bềnh thức ăn thừa, tôi bực vô cùng.

Tôi từng góp ý nhẹ nhàng, nói rằng để qua đêm như vậy bốc mùi, nhìn mất vệ sinh, nhưng vợ chỉ bảo: "Em nhiều việc quá, để ngâm vậy rửa cho nhanh". Cô ấy không cãi, cũng chẳng khó chịu, chỉ làm theo thói quen của mình. Nhiều hôm con quấy, vợ mệt quá ngủ quên, tôi chẳng nỡ đánh thức. Nhưng việc cứ lặp đi lặp lại mãi, tôi bắt đầu cáu gắt nhiều hơn.

Tôi cố điều chỉnh cảm xúc, tự hỏi liệu mình có đang quá khắt khe không. Bạn bè bảo "có mỗi chậu bát, rửa cho vợ có gì đâu", tôi vẫn rửa mỗi khi rảnh, vẫn san sẻ việc nhà nhưng khi tôi không làm được thì vợ lại để vậy. Tôi phải làm sao để vợ thay đổi thói quen hoặc để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

