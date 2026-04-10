Bữa sáng của nữ diễn viên giảm thành công 28 kg trong 40 ngày

Hàn QuốcTừng gây sốt khi giảm thành công 28 kg chỉ sau 40 ngày, nữ diễn viên Jin Seo-yeon thu hút sự chú ý khi hé lộ công thức yến mạch ngâm qua đêm giúp duy trì vóc dáng thon gọn.

Nữ diễn viên Jin Seo-yeon, 43 tuổi, chia sẻ công thức bữa sáng trên Instagram hôm 7/4, theo Health Chosun. Bức ảnh kèm chú thích: "Đây là bữa sáng tôi ăn hàng ngày - Onao (Overnight Oatmeal) hay yến mạch ngâm qua đêm".

Jin cho biết thường "trộn yến mạch với sữa chua Hy Lạp, sữa tươi hoặc sữa đậu nành, thêm hạt chia và việt quất đông lạnh, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng hai tiếng là có thể thưởng thức". Yến mạch vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, từng được tờ The New York Times bình chọn vào danh sách "10 loại thực phẩm lành mạnh nhất thế giới". Loại ngũ cốc này chứa hàm lượng protein, axit amin thiết yếu và các khoáng chất vi lượng phong phú như canxi, kali, sắt, magie. Nhờ lượng chất xơ dồi dào, yến mạch giúp tạo cảm giác no lâu dù chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ.

Việc bổ sung các loại hạt như hạt chia vào thực đơn giống như cách của Jin Seo-yeon còn mang lại lợi ích kép trong việc ổn định đường huyết. Chất xơ trong hạt chia làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cứ 100 gram hạt chia thì có tới 34 gram chất xơ.

Trong khi đó, sự góp mặt của quả việt quất cũng cung cấp các hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ như anthocyanin, polyphenol và beta-carotene, giúp cơ thể phòng chống các bệnh mạn tính liên quan đến gốc tự do như tim mạch, tiểu đường, béo phì và rối loạn mỡ máu.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo không nên lạm dụng món ăn này quá mức. Do chất xơ trong yến mạch không được tiêu hóa ở dạ dày mà lên men bởi vi khuẩn khi xuống đến đại tràng, quá trình này có thể sinh khí gây đầy hơi, chướng bụng. Một nghiên cứu trên Tạp chí Tiêu hóa Thế giới cũng chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều chất xơ có thể dẫn đến rối loạn chức năng ruột. Do đó, để đạt hiệu quả sức khỏe tốt nhất, người dùng chỉ nên duy trì thực đơn này khoảng 1-2 bữa mỗi ngày.

Jin Seo-yeon sinh năm 1983, bắt đầu chạm ngõ điện ảnh vào năm 2007 qua bộ phim Eve's Temptation - Good Wife và được biết đến qua các vai phụ. Jin Seo-yeon ghi dấu ấn trong Romantic Island, đặc biệt là Believer, tác phẩm đã mang về cho cô nhiều giải thưởng. Nữ diễn viên hiện đã kết hôn và có một con. Trải nghiệm giảm cân để lấy lại vóc dáng sau sinh đã giúp Jin Seo-yeon trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng làm đẹp tại Hàn Quốc.

Bình Minh (Theo Health Chosun)