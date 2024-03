BST kết hợp thủ công mỹ nghệ của Hanoia và nhà điều hương Diptyque

BST Do Son Diptyque vừa ra mắt lấy cảm hứng từ cuộc chu du xúc cảm, đồng hành cùng tay nghề thủ công của Hanoia, thể hiện qua hai thiết kế hộp đựng độc quyền.

Việt Nam với những câu chuyện đặc biệt về cội nguồn luôn được ví như bản đồ sáng tạo của Diptyque. Mùi hương Đồ Sơn (Do Son) do nhà điều hương Yves Coueslant tao nên từ chuyến du hành đơn độc và hoài niệm. Hương thơm là minh chứng cho tình yêu ông dành cho vùng đất này. Mùi hoa huệ hòa quyện cùng hoa nhài, hoa cam và gió biển của Diptyque Do Son mang đến trải nghiệm giác quan đặc biệt.

Loạt sản phẩm với hương thơm Do Son của Diptyque. Ảnh: Diptyque

Nhờ am hiểu về chất liệu truyền thống như sơn mài, mây tre, nhà chế tác Hanoia được nhà điều hương danh tiếng chọn làm bạn đồng hành, khám phá và tạo nên tuyệt tác, nâng niu sự sang trọng của Đồ Sơn.

Diện mạo bộ sản phẩm giới hạn được chế tác tỉ mỉ qua từng công đoạn như sơn, chà nhám, đánh bóng, mang đến độ bóng cao cho bề mặt sơn mài. Đi cùng thiết kế tối giản hình bầu dục quen thuộc của Diptyque, ý niệm khác biệt về Đồ Sơn, "đen tuyền và mê hoặc", được thể hiện rõ nét nhờ kỹ thuật chạm khắc trứ danh của Hanoia.

Tác phẩm nằm gọn trong chiếc hộp đế mây là phiên bản giới hạn 75ml của Đồ Sơn Eau de Parfum, tạo điểm nhấn với hình mình họa in nổi giữa màu đỏ chu sa đặc trưng sơn mài. Các nghệ nhân đã tỉ mỉ vẽ lại phong cảnh non nước Việt Nam theo ký ức của Yves Coueslant.

Phiên bản giới hạn 75ml của Do Son Eau de Parfum nằm trong hộp sơn mài với nắp đậy bằng mây đan. Ảnh: Diptyque

Nối tiếp là lời gợi nhắc về nghề dệt truyền thống với các đường mây xen kẽ, tạo cảm giác mộc mạc mà vẫn đủ tinh tế. Thiết kế nắp mây vẫn giữ đặc tính nguyên bản của chất liệu, được đội ngũ nghệ nhân Hanoia sáng tạo riêng cho nến thơm Tubéreuse. Sắc vàng của mây kết hợp cùng sơn đỏ thẫm tạo sự tương phản, giúp hũ nến lan tỏa thông điệp của nhà điều hương.

Trước nay, Hanoia luôn gắn liền tính bền vững với giá trị thẩm mỹ trong loạt thể nghiệm của thương hiệu, giúp người sở hữu dễ dàng tái sử dụng những chiếc hộp đựng như Diptyque Đồ Sơn thành món đồ trang trí độc đáo cho không gian sống.

Hai phiên bản giới hạn của nến thơm Tubéreuse với thiết kế độc quyền từ Hanoia. Ảnh: Diptyque

Ngoài Diptyque, Hanoia từng nhiều lần bắt tay cùng những tên tuổi lớn như nghệ sĩ Trần Nữ Yên Khê, tạo nên tác phẩm nghệ thuật đương đại Borderline, hai giám đốc nghệ thuật Agnès Poncet và Couli Jobert của Hermès với sản phẩm đèn sơn mài mang cảm hứng riêng từ trường phái Art Deco...

Qua các tác phẩm, thương hiệu sơn mài Việt phô bày tầm nhìn cởi mở, sẵn sàng đón nhận sự giao thoa từ mọi nơi trên thế giới. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, Á Đông và phương Tây góp phần đánh dấu những bước chuyển mình lớn của Hanoia trong giới nghệ thuật toàn cầu.

Hình ảnh Đồ Sơn được chạm khắc tỉ mỉ trên nắp hộp. Ảnh: Diptyque

Đại diện thương hiệu cho biết, với mùi hương đặc trưng và diện mạo đậm chất Việt, BST Đồ Sơn phiên bản giới hạn hứa hẹn mở ra cánh cửa giác quan, nối liền nghệ thuật truyền thống và đẳng cấp quốc tế của Diptyque.

Á Hiên