BSR dẫn đầu phong trào đổi mới sáng tạo ngành dầu khí

Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đứng đầu nhờ kiên trì xây dựng cơ chế khuyến khích sáng kiến, gắn đổi mới với mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Trong chương trình "Đổi mới sáng tạo dầu khí năm 2025" do Công đoàn Petrovietnam phát động, Công đoàn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi dấu ấn khi dẫn đầu toàn hệ thống ở cả hai hạng mục gồm số lượng sản phẩm sáng tạo đăng ký và tổng giá trị làm lợi.

Cụ thể, trong năm 2025, Công đoàn BSR được Công đoàn Petrovietnam giao chỉ tiêu 68 sản phẩm sáng tạo. Thực tế, đơn vị đạt 869 sản phẩm sáng tạo (đạt 1.278% chỉ tiêu được giao), dẫn đầu toàn tập đoàn. Tổng giá trị làm lợi đạt hơn 34.893 tỷ đồng, cao nhất trong các đơn vị thành viên Petrovietnam, bỏ xa các đơn vị xếp sau.

Bà Trương Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn BSR, cho biết việc đơn vị đứng đầu toàn Công đoàn Petrovietnam ở cả hai hạng mục không phải là kết quả ngẫu nhiên. Đây là thành quả của một quá trình dài xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, trong đó, người lao động được khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám đề xuất và chịu trách nhiệm.

"Công đoàn BSR xác định đổi mới sáng tạo không chỉ là phong trào thi đua mà là động lực nội sinh gắn chặt với hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp", bà nhấn mạnh.

Nhân viên BSR trong phòng làm việc. Ảnh: BSR

Theo bà, phong trào lao động sáng tạo trở thành trụ cột tại BSR, giúp vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh thị trường năng lượng và dầu khí thế giới tiếp tục biến động phức tạp. Nhờ sự chủ động trong đổi mới công nghệ, tối ưu hóa vận hành và quản trị, doanh nghiệp duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hiệu quả. Năm 2025, BSR sản xuất hơn 7,9 triệu tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt khoảng 142.298 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4.541 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 14.250 tỷ đồng.

Không chỉ tập trung vào hiệu quả ngắn hạn, trong giai đoạn 2020 - 2025, BSR phát triển thành công nhiều sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao như nhiên liệu đặc chủng Jet A-1K, DO L-62, RON 83; các chủng loại hạt nhựa PP chất lượng cao; MFO, SAF và lưu huỳnh rắn. Song song đó, công ty đẩy mạnh tối ưu năng lượng, nâng cao hiệu suất vận hành và giảm phát thải thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ số, mô phỏng, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống quản trị tiên tiến, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của BSR triển khai họp định kỳ hàng tháng. Hoạt động này giúp doanh nghiệp đánh giá toàn diện các đề xuất, công trình, sản phẩm khoa học; kịp thời tháo gỡ vướng mắc và định hướng ưu tiên nguồn lực cho những sáng kiến có khả năng tạo đột phá. Thông qua mô hình này, các ý tưởng đổi mới không bị dừng lại ở phạm vi kỹ thuật đơn lẻ mà được kết nối chặt chẽ với chiến lược phát triển dài hạn, mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của BSR họp định kỳ hàng tháng. Ảnh: BSR

Xếp sau BSR về số lượng sản phẩm sáng tạo trong chương trình "Đổi mới sáng tạo dầu khí năm 2025" là Công đoàn PVFCCo, PVComBank, Vietsovpetro, PV Power, PVGAS, PVEP và NSRP. Ở hạng mục giá trị làm lợi, các đơn vị tiếp theo gồm Công đoàn PVEP, NSRP, Vietsovpetro, PVGAS, PVTrans và PVOIL.

Chương trình thi đua "Đổi mới sáng tạo dầu khí" giai đoạn 2024 - 2028 do Công đoàn Petrovietnam phát động. Hoạt động này nhằm kêu gọi, khích lệ người lao động trong ngành phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất - kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị thành viên. Đồng thời, chương trình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo, gắn hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn", phát huy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của người lao động Petrovietnam; ghi nhận và khen thưởng những giá trị thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và xã hội.

(Nguồn: BSR)