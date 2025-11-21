Brother Việt Nam giữ vững vị trí trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất

Brother Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, nhờ môi trường chuyên nghiệp, phúc lợi nâng cấp và chiến lược phát triển nhân lực bền vững.

Giải thưởng do Anphabe tổ chức, dưới sự bảo trợ của VCCI, với kết quả được kiểm chứng độc lập bởi Intage Việt Nam. Khảo sát năm nay thu hút hơn 73.000 lượt phản hồi từ người đi làm và sinh viên, cung cấp dữ liệu khách quan về các môi trường làm việc lý tưởng tại Việt Nam.

Brother Việt Nam nhiều năm liền giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng, gồm top 1 ngành Điện tử - công nghệ cao - thiết bị phụ trợ và top 3 ngành Kỹ thuật - máy móc - cơ khí công nghiệp. "Việc liên tục góp mặt trong Top 100 từ năm 2020 phản ánh nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, nâng mức độ hài lòng, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp và củng cố niềm tin của nhân viên vào doanh nghiệp", đại diện đơn vị cho biết.

Brother International (Việt Nam) nhận giải Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025. Ảnh: Brother Việt Nam

Sự tăng trưởng về kết quả kinh doanh và thương hiệu sản phẩm cho phép doanh nghiệp này nâng cấp phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc và xây dựng chiến lược phát triển nhân sự dài hạn. Công ty xem mỗi nhân viên như tài sản chiến lược cần được đào tạo, đồng hành và phát triển.

Năm 2025, trước bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng bởi công nghệ, AI và xu hướng làm việc linh hoạt, công ty chủ động triển khai các chiến lược thích ứng. Công ty áp dụng AI, dữ liệu và công cụ tự động hóa để tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất và tạo sự linh hoạt tối đa cho nhân viên. Đồng thời, các khóa đào tạo kỹ năng số, kỹ năng sáng tạo và quản trị công nghệ được triển khai nhằm đảm bảo nhân viên luôn dẫn đầu trong kỷ nguyên AI.

Các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao tinh thần và kỹ năng cho toàn thể nhân viên Brother. Ảnh: Brother Việt Nam

Ngoài ra, giữa môi trường làm việc hiện đại và thay đổi nhanh chóng của công nghệ, công ty vẫn duy trì việc nuôi dưỡng cảm xúc thông qua các hoạt động đào tạo tập trung. Theo đại diện doanh nghiệp, điều này không chỉ giúp cải thiện năng suất mà còn tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng cho sự phát triển chuyên môn và cá nhân của từng thành viên.

Tinh thần "At Your Side" (Luôn bên bạn) là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, hướng tới việc xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, sẻ chia và trao giá trị cho từng cá nhân. Văn hóa này giúp nhân viên cảm nhận được sự tin tưởng, an toàn và cơ hội phát triển trong công việc.

Từ năm 2025, tập đoàn Brother đã mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ giới hạn trong các hoạt động về môi trường mà bao phủ toàn bộ lĩnh vực phát triển bền vững. Doanh nghiệp cho biết đang thúc đẩy các hoạt động thiết thực trong việc giảm gánh nặng lên môi trường ở tất cả khía cạnh: phát triển, thiết kế, sản xuất, vận chuyển và tái chế, đồng thời cố gắng đưa công nghệ thân thiện với môi trường mới nhất vào các sản phẩm.

"Tại Brother, chúng tôi luôn giữ vững cam kết 'Working with you for a sustainable future - đồng hành cùng bạn vì một tương lai bền vững', tiếp tục hợp tác cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng để kiến tạo những giá trị lâu dài, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn, tốt đẹp hơn cho tất cả", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Hoạt động hỗ trợ cộng đồng như một lời cam kết của Brother cùng chung tay phát triển bền vững. Ảnh: Brother Việt Nam

Hơn một thế kỷ qua, Brother được công nhận là một nhãn hiệu uy tín của Nhật Bản với những sản phẩm dành cho thị trường in ấn, in nhãn và may thêu, bao gồm: máy in, máy đa chức năng, máy fax, máy scan, máy in nhãn, máy may công nghiệp và máy may, thêu gia đình. Cùng với công nghệ tiên tiến và cùng phương châm "khách hàng là trên hết", thương hiệu đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng với những giải pháp tối ưu.

Công ty TNHH Brother International (Việt Nam) thành lập năm 2009 với mục tiêu cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao và vận hành bền bỉ, các giải pháp linh hoạt, đáng tin cậy để phục vụ công việc và đời sống của người Việt Nam.

Thế Đan