Brendan Fraser đóng người nặng 272 kg

Brendan Fraser đóng người đàn ông đồng tính nặng 272 kg trong phim "The Whale".

Tài tử hóa thân Charlie - giáo viên tiếng Anh béo phì - cố gắng kết nối với con gái 17 tuổi. Hai cha con xa cách khi Charlie bỏ gia đình đi theo người tình. Sau cái chết của người yêu, Charlie ăn uống vô độ, nặng tới gần 300 kg.

Theo New York Post, để hóa thân nhân vật, tài tử phải trang điểm đậm, đeo chân, tay giả. Ngoài ra, Brendan Fraser chọn những bộ trang phục rộng thùng thình, rườm rà. "Đây là một vai diễn mà khán giả chưa từng thấy trước đây. Có rất nhiều khó khăn, nhất là khoản tạo hình nhưng mọi thứ rất xứng đáng", anh nói.

Phim do Darren Aron đạo diễn, chuyển thể từ vở kịch của Samuel D. Hunter, dự kiến phát hành vào năm 2022.

Brendan Fraser trong phim của HBO "No Sudden Move" phát hành hồi đầu năm. Ảnh: Warner Bros

Brendan Fraser sinh năm 1968, là diễn viên người Mỹ gốc Canada. Thập niên 1990 - 2000, anh là một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, tỏa sáng với vẻ ngoài lãng tử, điển trai. Anh ghi dấu trong loạt tác phẩm: George of the Jungle, The Mummy, Người Mỹ trầm lặng, Xác ướp Ai Cập... Sau phần ba của The Mummy năm 2008, Brendan Fraster gặp chấn thương vì tự đóng các cảnh hành động, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp và dần làm thay đổi vóc dáng.

Brendan Fraser vừa diễn hành động vừa diễn hài Brendan Fraser trong phim "The Mummy". Video: JoBlo Movie Clips

Hiểu Nhân