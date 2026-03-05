Brad Pitt và bạn gái tay trong tay ở Hy Lạp

Brad Pitt dành thời gian với bạn gái ở Hy Lạp, lần đầu xuất hiện sau gần một tuần anh con trai cả công khai bỏ họ.

Theo Daily Mail, tài tử và người yêu - nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon - rời đảo Hydra (Hy Lạp) hôm 3/3, sau gần hai tuần Brad Pitt ở đây để quay phim mới - The Riders. Khi gặp các tay săn ảnh, cặp sao tươi cười và vẫy tay chào mọi người. Trang tin cho biết Brad Pitt quấn quýt bạn gái, luôn vòng tay ôm cô trong lúc đi đường. Khi cả hai lên tàu, diễn viên tiếp tục choàng tay sau lưng bạn gái.

Brad Pitt và Ines de Ramon tới Hy Lạp từ giữa tháng 2. Trước đó, anh đến Dublin - thủ đô của Ireland - vì có lịch trình quay. Dự án mới do đạo diễn Edward Berger thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tim Winton xuất bản năm 1994. Trong phim, Brad Pitt vào vai người đàn ông Australia tên Fred Scully, đi khắp châu Âu cùng con gái nhỏ Billie để tìm người vợ đã bỏ rơi hai bố con.

Brad Pitt, 63 tuổi, ôm eo Ines de Ramon, 34 tuổi, trong khi bạn gái vẫy tay chào xung quanh. Ảnh: Backgrid

Lần đầu Brad Pitt xuất hiện sau khi bị con trai nuôi gốc Campuchia của anh và vợ cũ Angelina Jolie công khai bỏ họ. Theo People, Maddox dùng tên "Maddox Jolie" khi tham gia sản xuất Couture - phim điện ảnh mới của Jolie - với vai trò trợ lý đạo diễn. Hiện Brad Pitt và Angelina Jolie giữ im lặng về vấn đề trên. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn cuối năm 2024 sau tám năm đệ đơn.

Brad Pitt và bạn gái ngồi trên tàu ở Hy Lạp hôm 3/3. Ảnh: Backgrid

Brad Pitt sinh năm 1963, là tài tử hàng đầu Hollywood suốt ba thập niên qua. Theo The Numbers, các phim anh đóng vai chính kiếm khoảng 5 tỷ USD tại phòng vé. Ngôi sao đoạt nhiều giải uy tín như Oscar, Quả Cầu Vàng, BAFTAs. Dự án gần nhất của anh là F1 (2025), nhận bốn đề cử Oscar 2026 bao gồm hạng mục Phim hay nhất.

Trước Angelina Jolie, Brad Pitt từng có cuộc hôn nhân dài 5 năm với Jennifer Aniston. Về mối quan hệ với Ines de Ramon, cả hai vướng tin hẹn hò từ tháng 11/2022. Thời điểm đó, nguồn tin thân Ines tiết lộ hai người đã thành đôi được vài tháng sau khi bạn bè chung giới thiệu họ với nhau.

Ines de Ramon là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của giới giải trí Hollywood. Cô cũng là vợ cũ của diễn viên Paul Wesley. Thời gian đầu bên Pitt, cặp sao luôn giữ kín chuyện tình cảm, hiếm khi cùng xuất hiện.

Brad Pitt được bạn gái chỉnh trang phục Nhà thiết kế Ines de Ramon chỉnh khăn cho bạn trai tại sự kiện quảng bá phim "F1" ở London tháng 6/2025. Video: ENews

Tháng 7/2024, Brad Pitt công khai chuyện tình khi đưa Ines đến giải đua xe Grand Prix ở Anh. Hai tháng sau, anh tiếp tục gây chú ý khi dẫn cô đến Liên hoan phim Venice, đánh dấu lần đầu đi thảm đỏ chung. Từ đó, họ sánh đôi tại nhiều sự kiện.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, Pitt cởi mở hơn khi nói về đời sống cá nhân. Tháng 10 năm ngoái, anh và bạn gái được cho đang sống chung tại một ngôi nhà mới, không rõ địa điểm. Nguồn tin của People nhận xét Ines de Ramon là nửa kia hoàn hảo cho Brad Pitt, cho biết họ rất hòa hợp với nhau.

Phương Thảo (theo Daily Mail, People)