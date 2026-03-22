Boots hợp tác XPO Logistics trong chuỗi cung ứng

Boots chọn XPO Logistics làm đối tác dài hạn, tăng năng lực vận hành và đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử tại Anh và Ireland.

Boots đã bổ nhiệm XPO Logistics làm đối tác logistics dài hạn nhằm hỗ trợ hoạt động chuỗi cung ứng tại Anh và Ireland, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng.

Theo thỏa thuận, XPO Logistics - đơn vị đã hợp tác với Boots từ tháng 3/2024 - sẽ quản lý hoạt động vận chuyển chính từ hai trung tâm dịch vụ của Boots tại Beeston (Nottingham) và Burton-on-Trent đến các điểm trung chuyển trên khắp Anh và Ireland.

Đại diện Boots và XPO Logistics trong lễ công bố hợp tác logistics dài hạn nhằm tăng cường năng lực vận chuyển và đáp ứng nhu cầu thương mại điện tử. Ảnh: Boots

Hệ thống vận hành mới bao gồm đội ngũ 50 tài xế vận tải đường dài và 22 tài xế điều phối nội bộ, cùng đội xe gồm 35 phương tiện vận tải chính và 10 phương tiện hỗ trợ. Hai đội xe chuyên dụng sẽ hoạt động 7 ngày/tuần, trong đó một đội đảm nhiệm các tuyến phân phối cố định, đội còn lại phục vụ hoạt động điều phối tại hai cơ sở Beeston và Burton.

Ngoài ra, Boots còn được hỗ trợ bởi 23 nhân sự chuyên trách từ XPO Logistics.

Ông Keiron Samways, Giám đốc kho vận - vận tải và phân phối khu vực Anh và Ireland của Boots, cho biết hoạt động trực tuyến của doanh nghiệp đang tăng trưởng nhanh, đòi hỏi hệ thống vận chuyển linh hoạt, hiệu quả hơn. Hợp tác dài hạn với XPO Logistics giúp tăng khả năng hiển thị, độ bền vững và hiệu suất của chuỗi cung ứng, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng hiện tại và tương lai.

Đại diện XPO Logistics, ông Dan Myers, nhấn mạnh các sáng kiến tối ưu hóa đội xe và giảm phát thải đang góp phần hạn chế tác động môi trường trong vận chuyển, qua đó hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng của Boots.

Hải My (Theo Logistics Manager)