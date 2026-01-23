Bóng hồng đóng bom tấn 100 triệu USD cùng Ngô Kinh

Lệ Quân, 34 tuổi, đảm nhiệm nữ chính A Dục Á ở phim võ hiệp Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc do Viên Hòa Bình đạo diễn, Ngô Kinh làm nhà sản xuất và đóng chính.
Trailer Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc, phim ra rạp Trung Quốc dịp Tết Âm lịch 2026.
Ở tác phẩm, A Dục Á được miêu tả là "con gái của sa mạc", giỏi cưỡi ngựa, bắn cung.
Hàng chục nghìn khán giả nhận xét tạo hình, khí chất của Trần Lệ Quân phù hợp phim võ hiệp. Tác phẩm chuyển thể truyện tranh Tiêu nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy, xoay quanh công việc của các tiêu nhân. Thời cổ đại, "Tiêu" chỉ các võ sĩ được thuê để bảo vệ, hộ tống yếu nhân. Nhân vật chính - Đao Mã (Ngô Kinh đóng) - hoạt động chủ yếu ở sa mạc, trên đường trốn truy nã của triều đình, chàng nhận nhiệm vụ hộ tống khách đến kinh thành, bị mai phục tứ phía.
Theo Mtime, đoàn phim kỳ vọng mở ra thời kỳ mới của dòng phim võ hiệp Trung Quốc. Tác phẩm ghi hình ở Tân Cương, chú trọng võ thực, những đại cảnh giao tranh trên sa mạc, được đầu tư hơn 700 triệu nhân dân tệ (98,3 triệu USD).
Trần Lệ Quân chụp hình thời trang. Video: V China
Diễn viên trên tạp chí V ấn bản Trung Quốc số tháng 2.
Cô sinh năm 1992, là diễn viên kịch truyền thống Trung Quốc. Trước Tiêu nhân, người đẹp đóng hai phim điện ảnh gồm Tân long môn khách sạn (2024) và Hán Văn hoàng hậu (2023).
Trần Lệ Quân ở một vở kịch sân khấu. Trước khi lấn sân mảng điện ảnh, cô thường lưu diễn cùng đoàn nghệ thuật.
Diễn viên tại sự kiện thời trang năm 2025.
Người đẹp phối áo da và quần ngủ dạo phố.
Như Anh
Ảnh: V China, Weibo