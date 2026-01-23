Bóng hồng đóng bom tấn 100 triệu USD cùng Ngô Kinh

Hàng chục nghìn khán giả nhận xét tạo hình, khí chất của Trần Lệ Quân phù hợp phim võ hiệp. Tác phẩm chuyển thể truyện tranh Tiêu nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy, xoay quanh công việc của các tiêu nhân. Thời cổ đại, "Tiêu" chỉ các võ sĩ được thuê để bảo vệ, hộ tống yếu nhân. Nhân vật chính - Đao Mã (Ngô Kinh đóng) - hoạt động chủ yếu ở sa mạc, trên đường trốn truy nã của triều đình, chàng nhận nhiệm vụ hộ tống khách đến kinh thành, bị mai phục tứ phía.