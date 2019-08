Zidane xác nhận Gareth Bale ở lại Real Madrid

HLV Real thay đổi quan điểm về tương lai của Bale, sau khi nhận ra đội bóng chưa thể thực hiện cuộc cách mạng với các tân binh.

"Bale sẽ ở lại. Chúng tôi không còn điều gì phải làm ngoài việc tập trung vào mùa giải. Chấn thương của Hazard là điều xui xẻo, nhưng nó không thay đổi ý tưởng của chúng tôi về Bale. Cậu ấy, James Rodriguez và các cầu thủ khác sẽ bảo vệ màu áo Real", HLV Zidane cho biết sau trận ra quân thắng Celta Vigo 3-1 ở La Liga.

Sau tất cả, Bale vẫn ở lại Real và thi đấu hiệu quả. Ảnh: Reuters

Phát biểu của Zidane là sự đối lập hoàn toàn so với thái độ một tháng trước, khi ông công khai yêu cầu Bale ra đi. Lúc đó, người đại diện của Bale, Jonathan Barnett không khỏi tức giận gọi Zidane là một "kẻ đáng khinh".

Bale chỉ ở lại Real do chưa tìm được CLB châu Âu có thể đáp ứng yêu cầu về thu nhập và cơ hội thành công. Tuy nhiên, với Real, điều này lại trở thành một sự may mắn. Do nhóm tân binh gặp chấn thương và chưa kịp hòa nhập, Zidane cần sự trợ giúp gấp của Bale và James.

Trong trận ra quân La Liga, Bale một lần nữa khẳng định được giá trị. Anh thực hiện quả tạt như đặt cho Benzema mở tỷ số - bàn thắng giúp Real khởi đầu hoàn hảo trước khi giành chiến thắng 3-1 trên sân của Celta Vigo.

Về trận đấu, Zidane nhận xét: "Tôi mừng cho các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhất là hiệp một. Khi còn 10 người, chúng tôi cũng chơi rất hay, gắn bó và phòng ngự tập thể. Chúng tôi đã cho thấy hiệu quả. Tôi hạnh phúc với những gì tôi đã thấy. Bắt đầu mùa giải với việc vượt lên trên Barca? Chúng tôi chỉ nghĩ về bản thân mình. Điều quan trọng nhất là giành ba điểm ở một sân đấu khó khăn. Chúng tôi phải chúc mừng các cầu thủ".

Thanh Quý