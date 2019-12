Zidane: 'Hãy chờ xem Real phong toả Messi thế nào'

HLV Zinedine Zidane tự tin trước khi đọ tài Barca trong trận El Clasico trên sân Nou Camp ngày 18/12.

* Barca - Real: 2h thứ Năm 19/12, giờ Hà Nội.

"Chúng tôi biết Barca có Messi, nhưng Real cũng có vũ khí của chúng tôi. Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh, nhưng nói cho cùng thì bóng đá là môn thể thao mà 11 cầu thủ bên này đấu với 11 cầu thủ bên kia. Chúng tôi muốn chơi một trận đấu hay trên sân Nou Camp", Zidane trả lời khi được hỏi về ảnh hưởng của Messi đối với trận đấu ngày 18/12.

Zidane tự tin giành kết quả tốt trên sân Nou Camp. Ảnh: Reuters

Trước El Clasico, Messi đang có phong độ cao. Từ chỗ nghỉ hơn một tháng đầu mùa do chấn thương, ngôi sao người Argentina nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng khi trở lại. Cùng Karim Benzema, tiền đạo của Real, Messi đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới La Liga với 12 bàn. Anh cũng đang chia sẻ thành tích kiến tạo tốt nhất cùng cầu thủ Valencia, Rodrigo, với mỗi người sáu đường chuyền dọn cỗ.

Việc kèm Messi sẽ là một bài toán không dễ đối với Zidane. Hồi tháng 12/2017, Zidane từng gặp thảm họa khi cho Mateo Kovacic kèm Messi. Kết quả là Barca thắng 3-0 ngay trên sân Bernabeu. Khi được hỏi về cách kèm Messi ở trận tới, Zidane trả lời: "Mỗi trận đấu là một câu chuyện riêng. Trong trận đấu năm 2017, Kovacic là cầu thủ phù hợp để kèm Messi. Còn trận tới là một câu chuyện khác. Hãy chờ xem chúng tôi sẽ chơi như thế nào".

Khả năng kiểm soát bóng là một hạn chế của Real mùa này. Nhưng HLV người Pháp không lo về chi tiết này. "Có nhiều cách để chúng tôi đạt phong độ tốt nhất, mà không chỉ với bóng", Zidane nhấn mạnh.

Trước trận đấu, an ninh tại xứ Catalonia là một vấn đề gây lo ngại. Do phản đối án tù mà Tòa Madrid tuyên đối với các lãnh đạo đòi độc lập cho xứ Catalonia, hàng chục nghìn người dân xuống đường biểu tình. Bạo loạn cũng xảy ra ở nhiều nơi. Đây cũng là lý do khiến Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chuyển lịch đấu El Clasico từ ngày 26/10 về 18/12.

Tuy nhiên, Zidane nhấn mạnh chỉ quan tâm đến khía cạnh bóng đá. Ông nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ El Clasico sẽ không thể diễn ra. Tôi không quan tâm đến những vấn đề ngoài bóng đá. Chúng tôi sống để tham gia những trận đấu như thế này, và đó là lý do tôi tập trung hoàn toàn vào bóng đá".

Thanh Quý (theo DS)