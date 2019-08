Wolves - Man Utd: Khi hàng thủ là bệ phóng của 'Quỷ Đỏ'

Thầy trò Solskjaer muốn cắt mạch thua trên sân Wolves trong khuôn khổ vòng hai Ngoại hạng Anh tối 19/8.

* Wolves - Man Utd: 2h thứ Ba 20/8, giờ Hà Nội.

Sau hai năm, Man Utd mới lại có khởi đầu Ngoại hạng Anh mãn nhãn. Cùng với tỷ số thắng 4-0, vẫn trên sân nhà Old Trafford, và các vị khách cũng đến từ London, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer nhắc người hâm mộ rằng "Quỷ Đỏ" vẫn là một đội bóng lớn. Sức mạnh của họ có thể bị suy suyển, sau ba lần thay tướng trong sáu năm, nhưng khát vọng và tiềm lực của một ứng viên vô địch vẫn đủ để CLB từng 20 lần vô địch bóng đá Anh tạo ra những điều kỳ diệu.

Smalling (phải) phản lưới trong trận đấu giữa hai đội mùa trước. Ảnh: PA.

Vòng 2 Thứ Bảy 17/8

Arsenal 2-1 Burnley

Aston Villa 1-2 Bournemouth

Brighton 1-1 West Ham

Everton 1-0 Watford

Norwich City 3-1 Newcastle

Southampton 1-2 Liverpool

Man City 2-2 Tottenham Chủ nhật, 18/8

Sheffield United 1-0 Crystal Palace

Chelsea 1-1 Leicester



Thứ ba, 20/8

(Giờ Hà Nội)

Wolverhampton - Man Utd, 2h

Man Utd không có thói quen khởi đầu tốt ở Ngoại hạng Anh, kể cả dưới thời Alex Ferguson lẫn những người kế vị. Tuy nhiên, khác biệt giữa tập thể trong tay cựu HLV người Scotland và phần còn lại đến ở mùa đông, khi mùa bóng bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Dưới thời Jose Mourinho, Man Utd từng thắng sáu trong bảy vòng đầu tiên mùa 2017-2018, nhưng ba trận hòa cuối tháng 12/2017 khiến họ bị tụt lại so với Man City, trước khi nhìn đối thủ cùng thành phố đăng quang.

Chiến thắng Chelsea 4-0 hôm 11/8, vì thế, chưa được coi là sự trở lại của một đội bóng từng thống trị Ngoại hạng Anh. Đó cũng là quan điểm của Solskjaer khi trả lời phỏng vấn trước trận. Ông nhắc nhiều tới hai trận thua, với cùng tỷ số 1-2 mùa trước, thay vì bày tỏ sự tự tin. "Chúng tôi đã xem lại băng hình hai trận thua mùa trước và cố suy nghĩ xem liệu có cách nào cải thiện tình hình không. Chúng tôi đã thường xuyên tới đó cuối mùa trước, và lần này là đầu mùa giải mới. Wolves là một đối thủ khó chơi. Họ luôn chơi với đội hình lùi sâu, bóp nghẹt mọi khoảng trống, và khiến mọi đối thủ gặp khó khăn", nhà cầm quân 46 tuổi chia sẻ.

Solskjaer có lý khi thận trọng trước đội bóng đứng thứ bảy mùa trước. Wolves đang trong chuỗi tám trận bất bại trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh. Họ thắng tới sáu trận trong số đó, và danh sách bại tướng có những đội mạnh như Arsenal, Chelsea. Trong ba lần gặp nhau mùa trước, Wolves thắng hai, hòa một, và chưa muốn ngừng thành tích đối đầu này lại.

Maguire được kỳ vọng sẽ giúp Man Utd tránh những sai lầm nơi hàng thủ. Ảnh: AFP.

Wolves không có mất mát nào đáng kể về lực lượng trong kỳ chuyển nhượng hè 2019, và được bổ sung tiền đạo trẻ tài năng người Italy, Patrick Cutrone. "Bầy sói" cũng kích hoạt điều khoản mua đứt Raul Jimenez và Leander Dendoncker, hai người đã chơi rất hay trong mùa 2018-2019. Với sơ đồ 3-5-2 phòng ngự phản công sở trường và luôn áp đảo các đối thủ ở khu trung tuyến, HLV Nuno Santo không giấu giếm ý đồ thách thức một vị trí trong top 6 Ngoại hạng Anh.

"Lần gặp nhau này sẽ khác. Đây là một trận đấu mới với những cầu thủ mới, và chắc chắn không giống như những gì chúng tôi từng đối đầu mùa trước. Wolves biết Man Utd rất mạnh, với nhiều cầu thủ giỏi. Nhưng Wolves muốn chinh phục mục tiêu này, và sẽ chơi theo cách của mình", Santo nói trong buổi họp báo. Quyết tâm của HLV người Bồ Đào Nha khác nhiều so với đồng nghiệp người Na Uy.

Ở trận ra quân mùa 2019-2020, Wolves bị VAR can thiệp và đánh rơi chiến thắng trên sân của Leicester City. Họ đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận do phạm lỗi trước đó. So với cách vận hành mùa trước, Wolves không có nhiều thay đổi. Họ chơi rình rập, và chỉ bắt đầu pressing từ giữa sân, nhờ lợi thế vượt trội về quân số, trước khi nghĩ cách trừng phạt phía bên kia nhờ tốc độ của các tiền đạo.

Solskjaer là người thấm thía bài học này rõ nhất. Ở trận thua đầu tiên, trong khuôn khổ Cup FA, đội của ông cầm bóng 60% nhưng gần như không thể đưa được bóng tới sát cấm địa Wolves, và bị trừng phạt vì những sai lầm phòng ngự. Trận thua thứ hai, Solskjaer cho Man Utd chơi chừng mực hơn và có bàn mở tỷ số sớm, nhờ công của Scott McTominay. Tuy nhiên, sai lầm để mất bóng của Fred và pha phản lưới của Chris Smalling khiến đội bóng áo đỏ đứt hy vọng vào top 4.

Những lỗ hổng nơi hàng thủ đã được Man Utd "bịt" lại, bằng hai bom tấn chuyển nhượng Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka. Họ chính là niềm hy vọng lớn nhất của Solskjaer và Man Utd trong lần thứ ba hành quân tới sân Molineux.

Đội hình xuất phát dự kiến trận Wolves - Man Utd.

Thắng Nguyễn