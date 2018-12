Wes Morgan: Gã đầu lĩnh bặm trợn ở Leicester City

* Trận Leicester - Swansea City bắt đầu lúc 22h15 hôm nay theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.

Có mấy ai đã xem qua bộ phim lẫn cuốn sách "Cậu bé rừng xanh" mà không thích chú gấu Baloo dễ thương, yêu đời. Có mấy ai theo dõi Leicester City thi đấu mà không khâm phục người thủ lĩnh can trường Wes Morgan ở trung tâm hàng thủ? Nhưng tại sao lại nói về gấu Baloo và Wes Morgan? Vì HLV Claudio Ranieri đã so sánh người thủ quân của ông với nhân vật dễ thương ấy.

"Tôi từng nói Jamie Vardy là một chú ngựa hoang, N’Golo Kante thì giấu cục pin đầy năng lượng ở đâu đó trong người cậu ấy đúng không? Còn Wes Morgan chính là Baloo trong The Jungle Book. Cậu ấy là một con gấu to lớn, lạc quan và luôn chăm lo cho các đồng đội quanh mình", Ranieri nói. "Cậu ấy kiệm lời, nhưng một khi Morgan đã nói, mọi người đều phải chú ý. Đấy là một thủ quân hoàn hảo. Trận đấu với Southampton, cậu ấy bị ốm nhưng vẫn dứt khoát vào sân, vẫn lăn xả và ghi bàn duy nhất của trận đấu".

Với Ranieri, Morga hội đủ những phẩm chất cần có ở một hòn đá tảng, một thủ lĩnh tinh thần của đội bóng đang hướng đến ngôi vô địch. Ảnh: PA.

Wes Morgan không phải là cầu thủ của truyền thông. Mùa bóng trước mới là lần đầu tiên anh chơi ở hạng đấu cao nhất nước Anh (và suýt nữa rớt hạng). Trước đó, Morgan lặn ngụp ở Championship cùng với Nottingham Forest suốt 10 năm. Đến năm 2012, anh gia nhập Leicester với giá 1,45 triệu đôla. Đấy là lúc cuộc đời anh thay đổi. Sau một năm Morgan được tin cậy trao băng thủ quân. Sau hai năm anh cùng đội nhà lên chơi ở Ngoại hạng Anh. Và bây giờ, ở năm thứ tư, anh đang cùng đội nhà viết nên câu chuyện đẹp nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Morgan không sinh ra đã giỏi ngay như Rio Ferdinand. Gần 30 tuổi vẫn chưa một lần được đội tuyển Anh đoái hoài, Morgan đành phải xin nhập tịch Jamaica - quê hương của ông bà nội anh. Tại Copa America năm ngoái, Morgan lần đầu tiên được chạm trán những Lionel Messi, Edinson Cavani. Rồi mùa tới đây, Leicester sẽ có cơ hội tranh tài với những đội bóng hàng đầu châu Âu tại Champions League.

Hãy làm thật tốt công việc của mình, rồi số phận cũng có lúc sẽ mỉm cười. Đấy là câu chuyện đời, chuyện nghề của Morgan. Anh vừa có tên trong đội hình tiêu biểu của Ngoại hạng Anh mùa này do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Nhưng trước đó, Morgan cũng từng ba lần được bình chọn vào đội hình tiêu biểu của Championship (giải hạng Nhất).

Ranieri so sánh Morgan với gấu Baloo, trước hết là vì cái bề ngoài to kềnh của anh. Morgan có một thân hình hộ pháp, cao 1m88 và to về bề ngang. Tạng người của anh khiến cho người ta có cảm giác là Morgan hơi béo. Khi còn ở đội trẻ, anh từng bị HLV yêu cầu giảm cân dù thể trạng luôn ở trạng thái rất tốt. Cùng với Robert Huth (cao 1m91), Morgan tạo nên một tòa tháp đôi lừng lững ngay trước khung thành của Leicester. Cựu hậu vệ lừng danh Martin Keown, trong một bài viết gần đây cho Sport Mail, đã gọi hai anh là những "lá chắn sống" của Leicester. Keown viết: "Họ bảo vệ khung thành của đội nhà theo cái kiểu những con mãnh thú bảo vệ lãnh địa của mình. Bất kỳ ai muốn xông vào vòng cấm, họ đều ngăn cản theo cái kiểu: hãy bước qua xác của bọn ta".

Là đoá hoa nở muộn, nhưng Morgan đang thể hiện phong độ ấn tượng và được xem là trung vệ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: AP.

Troy Deeney, tiền đạo của Watford cho biết anh rất ngán cặp Morgan - Huth. Họ không có kỹ thuật siêu hạng nhưng có cái kiểu lăn xả liều mình và mọi tiền đạo đều kiêng dè. Deeney nói: "Tôi từng đối đầu với Morgan từ khi cả hai còn ở giải hạng Nhất. Đấy là một trung vệ kiểu cũ, rất thích buộc tiền đạo phải đấu sức với anh ta. Morgan đá bóng, tiện chân đá luôn đối thủ, miễn là quả bóng không được đe dọa khung thành mà anh ta bảo vệ. Suốt cả trận, anh ấy không nói với tôi tiếng nào. Nhưng anh ấy nói rất nhiều với đồng đội, với Kasper Schmeichel ở dưới và Danny Drinkwater ở trên. Điều đó giúp hàng thủ của Leicester được tổ chức tốt".

Morgan sinh ra và lớn lên ở The Meadows, Nottinghamshire, một vùng đất nổi tiếng phức tạp ở Anh. Gia đình anh sống trong một căn hộ chật hẹp. Bố đi làm xa chẳng mấy khi về nhà, mẹ làm cho một viện dưỡng lão. Morgan học hành cũng không có gì nổi bật. Xung quanh lại là đám bạn bè bất hảo ở một vùng đất nổi tiếng về ma túy, tội phạm và những cuộc đấu súng. Nhiều bạn thuở thiếu thời của Morgan giờ xộ khám hoặc chết sau những cuộc ẩu đả, nhưng anh đã vượt lên trên tất cả những tầm thường ấy nhờ vào quả bóng. Anh chơi bóng ở mọi nơi, từ những bãi giữ xe đến công viên, từ vỉa hè đến mảnh vườn của hàng xóm.

Gọi Morgan là gấu, lại còn là gấu Baloo trong bộ sách bất hủ của Rudyard Kipling, Ranieri có lẽ cũng muốn nhấn mạnh đến tính cách của Morgan: ẩn sau vẻ ngoài bặm trợn ấy là một con người rất chân thành, biết quan tâm đến mọi người. Đầu mùa này, Ranieri muốn cho Leicester đá phòng ngự đổ bê tông kiểu Italy, Morgan lập tức ngăn trở: các đồng đội của anh đều đã quen với sơ đồ 4-4-2, làm sao có thể một sớm một chiều mà tập đá chiến thuật mới. Ranieri ngẫm nghĩ rồi chiều theo người thủ quân của ông. Và bây giờ chúng ta thấy cũng là 4-4-2 nhưng Leicester sở hữu hàng phòng ngự hay thứ nhì Ngoại hạng Anh mùa này - một phần quan trọng nhờ Morgan.

Morgan đang là biểu tượng chiến thắng, ý chí sắt đá và nỗ lực vươn lên không ngừng của Leicester. Ảnh: PA.

Morgan luôn bền bỉ làm việc, vượt qua trở ngại bằng lòng tin vững trãi. Dù bị vài chấn thương nhẹ và bị cảm cúm, anh vẫn ra sân không thiếu một phút nào tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Nếu Morgan có thể đá nốt những trận còn lại và lên ngôi vô địch, anh sẽ là cầu thủ thứ ba trong lịch sử vô địch Anh và đá trọn vẹn tất cả các trận. Hai người trước anh là Gary Pallister (1992-1993) và John Terry mùa trước.

Ở vòng đấu trước, Leicester đang băng băng bỗng chững lại với một trận hòa. Khi tiếp Swansea hôm nay, họ lại thiếu "chú ngựa hoang" Vardy vì án treo giò. Hơn lúc nào hết, "gấu" Morgan cần phải thể hiện cái thần uy của anh, để cùng đồng đội vượt qua một thác ghềnh quan trọng khác trên con đường mơ ước.

Thủy Tiên