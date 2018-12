Burnley - Hull City (21h thứ Bảy, 10/9): Hai anh em sinh đôi Will và Michael Keane sẽ đối đầu nhau ở trận đấu cuối tuần này.

Đều là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Man Utd, Will Keane và Michael Keane đều phải tìm bến đỗ mới vì không tìm được chỗ đứng ở sân Old Trafford. Michael ra đời trước cậu em chỉ một phút và sẽ phải giúp Burnley tránh bị Will chọc thủng lưới. Ở chiều ngược lại, Will là bản hợp đồng mới nhất của Hull. Tiền đạo 23 tuổi cùng với Ryan Mason, tân binh từ Tottenham, hứa hẹn sẽ mang lại làn gió mới cho đội chủ sân Turf Moor.