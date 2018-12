Man Utd – Aston Villa (21h thứ bảy, 16/4): Nếu thua ở Old Trafford, Villa sẽ trở thành đội đầu tiên phải xuống chơi ở Championship mùa tới.

Họ đang xếp bét bảng với vỏn vẹn 16 điểm và gần như chẳng còn cơ hội trụ hạng. Tuy nhiên, nếu thắng ở Old Trafford thì đó sẽ là phần quà đầy ý nghĩa để Villa an ủi những người hâm mộ họ. Villa là đối thủ cạnh tranh chức vô địch với Man Utd trong mùa giải Ngoại hạng Anh đầu tiên năm 1992-1993. Tuy nhiên, từ năm 1983, đội bóng thành phố Birmingham chỉ thắng một lần ở Old Trafford. Thế nên, nếu phá được cái dớp này, thì điều đó cũng khiến họ phấn chấn đôi chút sau nỗi buồn xuống hạng lần đầu từ năm 1987.