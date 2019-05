VAR giúp đội cuối bảng hạ gục Real Madrid

Rayo Vallecano giành chiến thắng 1-0 nhờ quả phạt đền do công nghệ video VAR phán quyết.

Rayo Vallecano 1-0 Real Madrid

Bàn thắng: Embarba 23' (phạt đền).

Tình huống diễn ra ở giữa hiệp một. Rayo Vallecano tấn công bên cánh trái, và bóng được tạt sệt vào cho Javi Guerra. Tuy nhiên, cầu thủ đội chủ nhà chưa kịp đệm bóng thì đã ngã ra, dưới tác động của trung vệ Jesus Vallejo. Ban đầu, trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông xác định Vallejo đã dùng tay kéo Guerra trước khi phá bóng, nên cho Rayo hưởng phạt đền.

Adri Embarba hoàn thành nhiệm vụ bằng pha dứt điểm căng đánh bại thủ môn Thibaut Courtois. Đây cũng là bàn thứ 37 (trong 35 trận) mà Rayo Vallecano ghi được từ đầu mùa, thành tích thấp thứ năm trong 20 đội của La Liga.

Embarba đưa Rayo vượt lên. Ảnh: MD.

Một hàng công như vậy cũng đủ gây ra nhiều vấn đề với Real. Nếu không có một loạt pha đẩy bóng xuất sắc của thủ thành Courtois, đội khách có thể đã thảm bại.

Ngay từ đầu trận, Courtois đã phải trổ tài cản phá trước cú dứt điểm cự ly gần của Jose Ponzo. Sau bàn thua từ chấm phạt đền, thủ môn hay nhất World Cup 2018 tiếp tục phải làm việc với cường độ cao, trong đó có tình huống đẩy cú sút căng như tên bắn của Bebe.

Courtois nhiều lần phải lao ra cản phá.

Real sở dĩ để thua là vấn đề trên hàng công. Vắng Karim Benzema (chấn thương gân kheo), đội bóng thành Madrid lập tức rơi vào khủng hoảng bàn thắng. Trung phong đá thay Mariano Diaz chơi mờ nhạt và bỏ lỡ cơ hội ngay đầu trận. Gareth Bale cũng không để lại dấu ấn gì ngoại trừ cú sút phạt trực tiếp bị thủ môn Alex Garcia đẩy ra trong gang tấc.

Cách sắp xếp đội hình của HLV Zinedine Zidane cũng là lý do khiến Real không thể ngược dòng. Với việc Real không còn mục tiêu, Zidane dùng sơ đồ 4-4-2 và danh sách đá chính mang nặng tính thử nghiệm. Ngoài thủ môn Courtois lần đầu được bắt chính sau triều đại cũ của Santiago Solari, nhiều chuyên gia đánh bóng ghế dự bị cũng có cơ hội chơi ngay từ đầu như Vallejo, Marcos Llorente, hay Mariano Diaz.

Cộng thêm tinh thần thi đấu có phần buông xuôi, đội hình xáo trộn của Real chơi một trong những trận tệ nhất từ đầu giải. Nhà cựu vô địch chẳng những không tạo được nhiều cơ hội, mà còn liên tục bị đội cuối bảng vây hãm khung thành.

Real không còn tâm trí thi đấu trong giai đoạn cuối.

Đây là trận thắng đầu tiên của Rayo trước Real trong 22 năm. Sau bước tiến bất ngờ này, đội bóng của HLV Paco Jemez có 31 điểm và thoát khỏi vị trí cuối bảng. Huesca trở lại vị trí này do hòa Villarreal 1-1 và mới có 30 điểm.

Cải thiện thành tích, nhưng Rayo vẫn còn nguy cơ lớn về việc phải xuống hạng. Họ kém sáu điểm so với nhóm an toàn, trong khi La Liga chỉ còn ba vòng.

Ở phía trên, nhờ khoảng cách hơn 10 điểm so với đội xếp thứ tư Getafe (65-55), Real đã chắc vị trí thứ ba. Tuy nhiên, do kém chín điểm so với Atletico, đoàn quân của Zidane gần như không còn cơ hội lên xếp thứ hai. Họ cũng kém nhà vô địch Barca tới 18 điểm.

Đội hình thi đấu

Rayo Vallecano: Alberto García; Tito, Abdoulaye Ba, Gálvez, Álex Moreno; Embarba, Agbo, Pozo (Trejo, 85'), Mario Súárez (Medrán, 76'), Baby (Álvaro García, 78'); Javi Guerra.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric (Isco, 74'), Marcos Llorente, Kroos, Ceballos (Brahim, 61'); Mariano (Lucas Vázquez, 82'), Bale.

Thanh Quý