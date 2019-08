Van Dijk, Ronaldo và Messi vào top 3 cầu thủ hay nhất châu Âu

Trung vệ người Hà Lan lần đầu lọt vào cuộc đua danh hiệu cá nhân, sau khi giúp Liverpool vô địch Champions League mùa 2018-2019.

UEFA công bố top 3 Cầu thủ hay nhất châu Âu mùa 2018-2019, tối 15/8. Virgil Van Dijk, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã vượt qua bảy ứng viên khác gồm Alisson Becker, Sadio Mane, Mohamed Salah, Eden Hazard, Matthijs De Ligt, Frenkie De Jong và Raheem Sterling.

Tên người chiến thắng sẽ được công bố ngày 29/8, trong buổi bốc thăm chia bảng Champions League mùa giải mới. Đây là lần đầu tiên Van Dijk lọt vào top 3 Cầu thủ hay nhất châu Âu. Trong khi đó, Ronaldo chín năm liên tiếp làm điều tương tự. Anh cũng là người chiến thắng nhiều nhất, với ba lần được vinh danh, hơn một so với Messi.

Ronaldo, Van Dijk và Messi sẽ cạnh tranh danh hiệu cá nhân đầu tiên trong năm 2019.

Van Dijk được nhà cái xếp tỷ lệ chiến thắng cao nhất trong cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu mùa 2018-2019, nhờ chức vô địch Champions League mùa trước. Hôm 14/8, trung vệ người Hà Lan tiếp tục bỏ túi Siêu Cup châu Âu. Trước đó, anh cũng được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn là Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2018-2019.

Messi là ứng viên được đánh giá cao thứ nhì, khi vô địch La Liga, và giành cả hai danh hiệu Vua phá lưới ở La Liga cùng Champions League. Tuy nhiên, Barca của Messi bị Liverpool của Van Dijk loại ở bán kết Champions League. Ở Copa America 2019, siêu sao 32 tuổi chơi không thành công khi chỉ vào bán kết.

Cùng có hai danh hiệu tập thể như Van Dijk trong mùa 2018-2019 là Ronaldo. Cựu cầu thủ Real Madrid vô địch Serie A, và giành Nations League khi thắng Hà Lan của Van Dijk ở chung kết. Tại Champions League, dấu ấn lớn nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha là cú hat-trick vào lưới Atletico ở lượt về vòng 1/8.

Ronaldo có chín năm liên tiếp lọt vào top 3 Cầu thủ hay nhất châu Âu.

Giải thưởng Cầu thủ hay nhất châu Âu ra đời từ mùa 1997-1998, với người chiến thắng đầu tiên là Ronaldo Nazario. Danh hiệu này tính cả thành tích ở CLB lẫn đội tuyển trong một mùa giải và được trao vào buổi gala trước thềm mùa giải mới. Ngoài danh hiệu Cầu thủ hay nhất, UEFA còn trao thêm bốn danh hiệu riêng cho thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo hay nhất.

Từ mùa 2010-2011, UEFA xem danh hiệu này là sự thay thế cho Quả Bóng Vàng, vốn bị sáp nhập vào giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của FIFA. Từ mùa 2016-2017, khi FIFA lập giải The Best, danh hiệu này lại tách riêng so với Quả Bóng Vàng do tạp chí France Football trao tặng.

Năm 2018, UEFA mời thêm 80 HLV hàng đầu tham gia bình chọn danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Âu. Đối tác của UEFA, European Sports Media, tăng số lượng nhà báo bình chọn lên thành 55. Ban giám khảo sẽ chọn ra top 10, sau đó là top 3, trước khi công bố tên người thắng cuộc.

Thắng Nguyễn (theo BBC)