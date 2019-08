Valverde tin Griezmann sẽ đóng vai trò quyết định ở Barca

HLV Ernesto Valverde đặt niềm tin vào tân binh Antoine Griezmann, nhất là trong bối cảnh một loạt tiền đạo trụ cột chấn thương.

"Với mỗi ngày trôi qua, Griezmann lại hòa nhập tốt hơn. Nếu thực sự trở thành một phần của lối chơi, cậu ấy có thể đóng vai trò quyết định. Tại San Mames (trận thua Bilbao 0-1 cuối tuần trước), cậu ấy đã chơi không đủ tốt như chúng tôi mong muốn. Chúng tôi cần những cầu thủ chơi tốt trong vòng cấm. Với sự vắng mặt của một số cầu thủ, cậu ấy là lựa chọn mà chúng tôi phải tận dụng", HLV Valverde nhấn mạnh.

Valverde đang đối mặt với thách thức thiếu cầu thủ. Ảnh: Marca.

Barca sẽ bước vào trận gặp Betis mà không có Lionel Messi, Luis Suarez và Ousmane Dembele đều vì chấn thương. HLV Valverde nhiều khả năng phải dùng Griezmann và hai tiền đạo trẻ lên từ đội B, Carles Perez và Ansu Fati. "Nếu Messi không bình phục 100%, chúng tôi không thể mạo hiểm", Valverde khẳng định.

Việc thiếu sự lựa chọn trên hàng công đang ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi cũng như tinh thần của Barca - đội bất ngờ thất bại ở trận ra quân tuần trước. Khi được hỏi về cảm giác hiện tại, HLV Valverde cho biết: "Nếu so với một người bạn đang nghỉ ở Ibiza, tôi tệ hơn. Nhưng nếu so với một người đang sống trong nghịch cảnh cứu người di cư ở biển Địa Trung Hải, tôi vẫn rất tốt. Chúng ta thật may mắn khi ở đây".

Ngoài các trận đấu, một trong những vấn đề lớn nhất của Barca hiện nay là vụ chuyển nhượng Neymar. Đội bóng xứ Catalonia vẫn chưa thể có tiền đạo người Brazil, dù Chủ tịch Josep Bartomeu đã đưa ra ba đề nghị cho PSG. CĐV Barca cũng vô cùng sốt ruột vì tiến triển chậm chạp của thương vụ.

"Mỗi khi thị trường mở ra, người ta luôn có một kỳ vọng lớn và những cầu thủ như Neymar cũng đánh thức những kỳ vọng lớn", HLV Valverde cho biết. "Những gì đang xảy ra chưa đem lại bất cứ điều gì ngoài sự nhàm chán. Neymar vẫn là cầu thủ của PSG và chúng tôi phải tập trung vào trận đấu. Chúng tôi đã quen sống với những tin đồn này. Nếu để chúng ảnh hưởng, chúng tôi sẽ không thể thi đấu tốt".

Thanh Quý