Trọng tài ‘cướp’ bàn thắng của Quảng Nam

Tình huống trọng tài biên bắt việt vị sai với Quảng Nam.

Phút 23 trận đấu trên sân Lạch Tray chiều 4/9, Minh Tuấn chuyền cho Diao băng xuống đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống của Hải Phòng. Tuy nhiên, trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh không công nhận bàn thắng bởi trọng tài biên Nguyễn Văn Hậu phất cờ báo việt vị. Đây là quyết định sai lầm bởi ngoại binh của Quảng Nam vẫn đứng trên hậu vệ cuối cùng bên phía Hải Phòng gần một mét khi Minh Tuấn thực hiện đường chuyền.

“Tôi đứng xa, góc quan sát không tốt trong tình huống đó. Nhưng sau trận đấu có hỏi lại Minh Tuấn và Diao, họ bảo hoàn toàn không việt vị. Tôi xem lại truyền hình cũng thấy cầu thủ của mình còn đứng trên hậu vệ đối phương cả mét. Trọng tài đã sai trong tình huống này, làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu”, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam chia sẻ với VnExpress.

May mắn thoát thua nhờ sai sót của trọng tài, Hải Phòng sau đó đánh bại Quảng Nam để có 44 điểm như Hà Nội T&T và Quảng Ninh. Họ chỉ đứng thứ ba do kém hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử vô địch V-League, khi hai vòng đấu cuối chỉ phải gặp Long An và SLNA đều đã hết mục tiêu phấn đấu. Trong khi đó hai đội dẫn đầu Quảng Ninh và Hà Nội T&T sẽ phải quyết chiến với nhau ở vòng 25 diễn ra vào ngày 11/9.

Hải Phòng 2-1 Quảng Nam

Lâm Thoả