Trận bóng trực tiếp trên kênh Next Media lập kỷ lục lượt xem YouTube Đông Nam Á

YouTube vừa xác nhận trận Việt Nam và Curacao tại King’s Cup 2019 - do Next Media trực tiếp - phá kỷ lục lượt xem tại Đông Nam Á.

Theo thống kê của YouTube, luồng trực tiếp trận Việt Nam và Curacao cán mốc hơn 1,87 triệu người xem đồng thời, phá mọi kỷ lục trước đó của các luồng trực tiếp trên YouTube tại khu vực Đông Nam Á (tính mọi lĩnh vực). Ngoài ra, trận đấu này nằm trong top 10 luồng trực tiếp có người xem đồng thời cao nhất mọi thời trên YouTube, dù nó chỉ được giới hạn tại Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc CTCP Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới Next Media - chia sẻ: "Với vai trò đối tác truyền thông độc quyền của LĐBĐ Việt Nam, Next Media có sứ mệnh đưa bóng đá Việt Nam tới gần với khán giả, không chỉ trong nước mà còn trên thế giới. Tôi tự hào khi Next Media xác lập kỷ lục trên. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đang phát triển đúng hướng".

Trước đó ba ngày, luồng trực tiếp trận Việt Nam và chủ nhà Thái Lan tại King’s Cup 2019 đạt hơn 1,3 triệu người xem trên YouTube. Đơn vị nhấn mạnh các trận đấu này đều được trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình và nền tảng số khác. Nếu tính trên tất cả nền tảng số của Next Media, luồng trực tiếp trận Việt Nam - Thái Lan và Việt Nam - Curacao lần lượt cán mốc 3,5 triệu và 5 triệu người xem.

Sắp tới, bóng đá Việt Nam trải qua nhiều chiến dịch như vòng loại World Cup 2022 hay Giải vô địch U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, Next Media cho biết sẽ nỗ lực phá thêm nhiều kỷ lục mới trên các nền tảng số.

Vạn Phát