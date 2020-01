Solskjaer mong Man Utd tái hiện kỳ tích PSG

HLV Ole Gunnar Solskjaer hy vọng Man Utd lội ngược dòng trước Man City tại bán kết Cup Liên đoàn, như từng làm với PSG ở Champions League mùa trước.

"Chúng tôi từng cho thấy khả năng ngược dòng sau khi để thua trên sân nhà", Solskjaer nói với Sky Sports. "PSG là nạn nhân mới nhất và tôi tin rằng chúng tôi có thể tái hiện kỳ tích tương tự".

Solskjaer lạc quan dù đội nhà bị đẩy vào thế khó tại Cup Liên đoàn. Ảnh: AP.

Ở trận lượt đi bán kết Cup Liên đoàn tại Old Trafford hôm qua, Man Utd bị Man City dẫn 3-0 sau hiệp một. Đội chủ nhà may mắn không thua thêm bàn nào sau những cơ hội của đối thủ, rồi gỡ lại một bàn do công Marcus Rashford. Thua 1-3, thầy trò Solskjaer lâm vào tình cảnh gần giống với vòng 1/8 Champions League mùa trước. Khi đó, họ thua 0-2 trên sân nhà ở lượt đi, nhưng thắng 3-1 trên sân đối thủ ở lượt về.

"Sau khi thua bàn đầu tiên, rồi đặc biệt là bàn thứ hai, chúng tôi không thể kiểm soát tình hình", Solskjaer nói thêm về trận gặp Man City. "Chúng tôi chơi tốt trước khi để thủng lưới, và phản kháng mạnh mẽ trong hiệp hai. Nhưng nhìn chung toàn đội đã không đối phó tốt với nghịch cảnh. Chúng tôi biết họ có thể chơi theo cách đó nhưng không thể làm gì được. Mùa trước, họ từng chơi như vậy và thắng Chelsea 6-0".

Man Utd 1-3 Man City

Thế trận của Man Utd trở nên khởi sắc khi Nemanja Matic vào thay Jesse Lingard đầu hiệp hai. Matic dính chấn thương hồi đầu mùa và không được vào sân thường xuyên mùa này, nhưng Solskjaer cho thấy ông có khả năng trọng dụng cầu thủ Serbia trong phần còn lại mùa giải. "Kinh nghiệm của Matic giúp cậu ấy đóng góp nhiều cho đội bóng", Solsa chia sẻ. "Cậu ấy thu hồi bóng và chuyền bóng tốt. Đội bóng cần cầu thủ có trách nhiệm và cậu ấy là người như thế".

Nhân Đạt (theo Sky)