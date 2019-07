Solskjaer: 'Đang có một chiến dịch chống lại Pogba'

HLV 46 tuổi bảo vệ học trò đang hứng bão vì vụ xích mích với đồng đội Jesse Lingard ở Australia.

Pogba suýt đánh nhau với Lingard ở Australia / Man Utd điền tên Pogba và Lukaku vào danh sách du đấu

"Dường như đang có một chiến dịch chống lại Paul Pogba. Chẳng hạn hôm qua, khi cậu ấy cùng Jesse đang đi dạo, sự việc bị miêu tả như màn ẩu đả. Nhưng thực tế thì không có chuyện gì xảy ra giữa hai cậu này", Ole Gunnar Solskjaer nói trong cuộc họp báo tại Perth, Australia hôm nay 10/7.

Sự việc mà HLV Man Utd đề cập diễn ra hôm 9/7, khi toàn đội Man Utd hoàn thành buổi tập đầu tiên trên đất Australia. Pogba và Lingard được cho là có to tiếng đôi co, và suýt dẫn tới ẩu đả nếu không có sự can thiệp kịp thời từ đồng đội Lindelof.

Solskajer khẳng định Pogba vẫn rất chuyên nghiệp ở Man Utd.

Màn cãi vã trên đường rời sân tập ấy khiến Pogba hứng chịu thêm nhiều chỉ trích, sau khi tiền vệ người Pháp công khai mong muốn rời Man Utd để tìm kiếm thách thức mới. Pogba được cho là cố tình gây chuyện trong nội bộ đội bóng, để gây sức ép nhằm sớm toại nguyện ra đi. Tuy nhiên, Solskjaer bác bỏ quan điểm này.

"Pogba là một cầu thủ giỏi, chuyên nghiệp và không bao giờ có bất kỳ vấn đề gì. Pogba là chàng trai tốt bụng. Cậu ấy không bao giờ đặt bản thân ra khỏi đội, cậu ấy luôn muốn chơi bóng và cố gắng hết sức", Solskjaer chia sẻ.

Nhà cầm quân người Na Uy cũng ngỏ ý tin tưởng Pogba và Lukaku - chân sút được liên hệ sang Inter, sẽ tiếp tục gắn bó với đội. Ông nói: "Đã có nhiều tin đồn về chuyện các cầu thủ của chúng tôi đi hay ở. Nhưng đến giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ hợp đồng chính thức nào cho các cầu thủ. Vì vậy, không có lý do gì để bàn luận khi họ vẫn còn hợp đồng với Man Utd. Chúng tôi đang cố gắng để có một đội hình tốt nhất cho mùa giải tới. Man Utd có tham vọng và muốn sở hữu một đội ngũ cầu thủ tốt nhất có thể".

Thảo Nguyên (theo Goal)