Solskjaer: 'Arsenal chỉ có một quả sút xa và phạt đền'

HLV Man Utd cho rằng đội bóng của ông đã chơi hay hơn dù thất bại 0-2 ở vòng 30 Ngoại hạng Anh.

"Ít đội có thể đến sân của Arsenal và tạo ra bốn hay năm cơ hội tốt như chúng tôi", Ole Gunnar Solskjaer nói sau trận đấu ở Emirates. "Arsenal không thực sự có cơ hội nào như thế. Họ chỉ có một cú sút xa và một quả phạt đền. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn so với khi đánh bại họ ở FA Cup. Nhưng đôi khi, những trận đấu như thế này vẫn xảy ra".

Solskjaer tin tưởng vào cơ hội kịp góp mặt trong Top 4. Ảnh: Reuters.

Man Utd khởi đầu trận đấu chậm chạp, và nhận bàn thua đầu tiên từ cú sút xa có quỹ đạo kỳ lạ của Ghanit Xhaka. Sang hiệp hai, khi Man Utd đang tạo dựng được thế trận tốt, thì dính quả phạt đền từ pha tranh chấp của Fred với Alexandre Lacazette. Trên chấm 11m, Pierre-Emerick Aubameyang đánh bại thủ thành David De Gea để chấm dứt hy vọng của Man Utd. "Tôi không nghĩ đó là một quả phạt đền. Va chạm giữa hai cầu thủ hết sức bình thường, không đáng để thổi phạt. Fred là cầu thủ rất, rất mạnh mẽ", chiến lược gia người Na Uy nói.

Thất bại lần này khiến Man Utd tụt xuống thứ năm, với 58 điểm. Tuy nhiên, họ chỉ kém hai điểm so với Arsenal và ba điểm ít hơn Tottenham, trong khi mùa giải còn tám vòng đấu. Đó là lý do vì sao HLV Solskjaer không quá lo lắng. "Chúng tôi đã cho bản thân một cơ hội tuyệt vời để tham gia vào cuộc chiến đó", ông nhấn mạnh. "Theo tôi, cuộc đua chưa đến lúc thực sự căng thẳng. Vòng này Tottenham thua, chúng tôi cũng thua, còn Chelsea bị cầm chân. Do đó tôi nghĩ cuộc đua sẽ chỉ phân định ở những trận cuối".

Thanh Quý