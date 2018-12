Sau trận đại thắng Barca, Liverpool thảm bại khi gặp Mainz

Liverpool đè bẹp Barca với tỷ số 4-0

HLV Klopp không thể giúp Liverpool thoát khỏi thất bại khi gặp đội bóng đồng hương Mainz. Ảnh: Reuters

Bàn thắng: Brosinski 15' phạt đền, Cordoba 45', Malli 59', Muto 74'

Trái với màn trình diễn tưng bừng trước Barca, Liverpool thi đấu chật vật trong suốt trận gặp Mainz 05. Đội bóng Đức chỉ cần 74 phút để ghi liên tiếp bốn bàn vào lưới thủ môn Alex Manninger.

So với trận thắng Barca hôm 6/8, HLV Klopp thay tới chín cầu thủ trong đội hình xuất phát. Hai cầu thủ giữ được vị trí đá chính là Emre Can và Adam Lallana. Trong khi đó, Mainz chỉ thay bốn cầu thủ so với trận đấu gặp Novara giữa tuần trước.

Khoảng thời gian nghỉ chưa đầy một ngày có thể là chưa đủ để Liverpool tái tạo sự hưng phấn. Hoặc, đội hình dự bị của HLV Klopp có khoảng cách quá xa so với đội hình chính. Thi đấu với đối thủ không có phong độ cao, Mainz khống chế cuộc chơi một cách dễ dàng. Bàn mở tỷ số ở phút 15 là một điển hình, khi Brosinski lập công từ chấm 11m sau tình huống Andre Wisdom để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Mainz (05) 4-0 Liverpool

Việc để thua quá sớm không phải là vấn đề duy nhất với Liverpool. Trong hiệp một, đội bóng Anh còn nhận thêm "quả đắng" với chấn thương mắt cá của Marko Grujic. Đây là lần thứ hai Grujic dính chấn thương trong giai đoạn giao hữu chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Liverpool càng thi đấu càng tỏ ra bất cẩn trong khâu phòng ngự. Hệ quả là Mainz thoải mái ghi ba bàn từ phút 45 đến 74, trong đó có một pha dẫn bóng dứt điểm chéo góc của Jhon Cordoba, cú sút xa tinh tế của Malli và pha đánh đầu cận thành của Muto.

Về cuối trận, Liverpool có một lần đưa bóng vào lưới Mainz. Trọng tài không công nhận bàn thắng cho Danny Ings, do lỗi việt vị.

Sau trận thua Mainz, Liverpool cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị. Cuối tuần này, thầy trò HLV Klopp sẽ gặp Arsenal ở vòng khai mạc Ngoại hạng Anh.

Lan Phương