Salah có thể lỡ đầu mùa 2020-2021

AnhCó tên trong danh sách dự tuyển của Ai Cập, Salah có thể bận thi đấu ở Olympic Tokyo 2020 đến ngày Ngoại hạng Anh khởi tranh.

"Chúng tôi đã gửi danh sách sơ bộ 50 cầu thủ lên Ban tổ chức. Mohamed Salah là cái tên đầu tiên khi đăng ký chính thức", HLV Ai Cập Shawky Gharib nói với ON Sport TV.

Salah sẽ chiếm một trong ba suất ngoài 23 tuổi của Ai Cập tại Olympic Tokyo 2020. Hiện HLV Gharib đang thuyết phục tiền đạo Liverppol phục vụ đội Olympic. Dù vậy, theo Sky Sports, chân sút 27 tuổi vẫn là người có tiếng nói cuối cùng về việc có dự giải đấu tại Nhật Bản hay không.

Salah có thể dự Olympic Tokyo 2020 trong màu áo Ai Cập. Ảnh: AFP.

Môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 diễn ra từ 22/7 đến 8/8, trùng với tuần lễ khởi tranh mùa này tại Ngoại hạng Anh. Nếu chọn dự Olympic, Salah sẽ bỏ lỡ toàn bộ quá trình chuẩn bị trước mùa giải của Liverpool, đồng thời cần thêm hai hoặc ba tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào mùa 2020-2021.

Hồi hè 2019, Salah phải cắt ngắn kỳ nghỉ hè do bận dự giải vô địch châu Phi (Afcon) mà Ai Cập vào tới vòng 16 đội. Do không đủ thời gian lấy lại thể lực, cựu cầu thủ AS Roma không duy trì được phong độ cao một cách liên tục trong mùa này.

Cũng trong mùa 2020-2021, Liverpool còn nguy cơ mất Salah một tháng do anh bận tham dự Afcon 2021. Giải vô địch châu Phi dự kiến được tổ chức vào tháng Sáu, nhưng vì điều kiện thời tiết ở Cameroon, nước chủ nhà quyết định đẩy sớm thời gian lên ngày 9/1.

Là một trong ba mũi tấn công chủ lực của Liverpool, Salah nghỉ thi đấu nhiều ngày sẽ ảnh hưởng lớn tới thành tích đội bóng thành phố Cảng trong mùa 2020-2021. Đây cũng là mùa mà nhiều khả năng "The Kop" sẽ bắt đầu với tư cách đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Thắng Nguyễn (theo Sky Sports)