Saha: 'Van Nistelrooy từng làm Ronaldo khóc'

Cựu tiền đạo Man Utd Louis Saha tiết lộ Van Nistelrooy và Ronaldo thường cãi vã trong mùa 2005-2006.

"Ruud Van Nistelrooy có cái tôi lớn. Anh ấy muốn mọi đường chuyền phải hướng vào mình. Đôi khi, vì sự phát triển của Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney, cá tính của Van Nistelrooy làm Alex Ferguson khó xử", Louis Saha nói với tạp chí Four Four Two. "Van Nistelrooy từng khiến Ronaldo khóc khi cãi vã lúc bố Ronaldo mới qua đời. Những điều như thế thường xảy ra giữa hai cá tính mạnh, nhưng tôi nghĩ Van Nistelrooy thấy hối tiếc vì nhiều lời nói của anh ấy".

Ronaldo gia nhập Man Utd hè 2003, khi mới 18 tuổi, và được kế thừa áo số 7 huyền thoại từ David Beckham, người vừa đầu quân cho Real Madrid. Trong khi đó, Van Nistelrooy là máy săn bàn số một của "Quỷ Đỏ" trong suốt thời gian chơi bóng tại Old Trafford.

Van Nistelrooy và Ronaldo thuở còn chơi chung cho Man Utd. Ảnh: PA.

Quan hệ giữa Ronaldo và Van Nistelrooy xấu đi bởi lối chơi không hợp nhau. Van Nistelrooy muốn đàn em chơi đơn giản như David Beckham, Ryan Giggs rồi tạt vào cấm địa cho anh. Ngược lại, Ronaldo muốn biểu diễn và tự ghi bàn. Mâu thuẫn giữa hai người tích tụ và suýt lao vào ẩu đả trong mùa 2005-2006. Trước khi bỏ đi, Van Nistelrooy nói: "Đi mà khóc với bố mày", ám chỉ Carlos Queiroz - trợ lý Alex Ferguson.

Sự nghiệp ở Man Utd của Van Nistelrooy chấm dứt sau chung kết Cup Liên đoàn mùa 2005-2006. Anh nhường suất đá chính cho Rooney, Saha, và không được vào sân. Cựu tiền đạo người Hà Lan bất mãn, hét vào mặt ông thầy Fegruson, và không mừng cup với đồng đội. Hồi năm 2010, Van Nistelrooy đăng đàn xin lỗi Ferguson. Đó là lúc anh đã đầu quân cho Hamburg, sau khi rời Real Madrid - bến đỗ của anh vào hè 2006.

"Anh ấy luôn rất tử tế với tôi. Có thể Van Nistelrooy có một số hục hặc với HLV nhưng với tôi thì chưa bao giờ. Van Nistelrooy bị ám ảnh với những bàn thắng, và tôi tôn trọng điều ấy", Saha phủ nhận mâu thuẫn với Van Nistelrooy. "Tôi biết nhiều người nói tôi là nguyên nhân đẩy Van Nistelrooy khỏi Man Utd. Đó là những lời bịa đặt. Van Nistelrooy chỉ có vấn đề với HLV, trong khi Ferguson thấy tôi có đủ tố chất thay thế anh ấy. Riêng cá nhân tôi tự thấy mình có thể chơi cùng Van Nistelrooy trên hàng công".

Saha chơi cho Man Utd trong ba năm rưỡi, từ đầu năm 2004 đến hè 2008, sau khi vô địch Champions League. Anh được sát cánh với cả hai cỗ máy ghi bàn Van Nistelrooy và Ronaldo. Cựu tiền đạo người Pháp nhận xét: "Ronaldo như thể quái vật. Đó là điều ai cũng nhận ra khi cậu ấy 18 tuổi. Ronaldo tập luyện chăm chỉ hơn bất kỳ ai".

Thắng Nguyễn (theo Four Four Two)