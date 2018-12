Ronaldo và Messi tranh giải The Best, Neymar bị loại

Ronaldo có thể lực tốt hơn những cầu thủ 20 tuổi / Pirlo: 'Juventus sẽ vô địch Champions League nhờ Ronaldo'

Danh sách 10 cầu thủ cạnh tranh.

Cristiano Ronaldo giành giải The Best trong hai năm gần nhất. Đây là giải thưởng cho cầu thủ hay nhất năm của FIFA, khác với Quả Bóng Vàng do tạp chí France Football trao.

Danh sách 10 ứng viên cho giải thưởng The Best 2018 gồm: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappe, Luka Modric, Mohamed Salah và Raphael Varane. Đa số đều là người châu Âu, ngoại trừ Messi (Nam Mỹ) và Salah (châu Phi).

Bất ngờ lớn nhất là việc Neymar, cầu thủ về thứ ba trong cuộc đua giành giải thưởng này năm ngoái, không có tên. Tiền đạo người Brazil nghỉ thi đấu ba tháng cuối mùa giải trước do chấn thương và thi đấu nhạt nhòa tại World Cup.

Ronaldo giành giải thưởng The Best 2017. Ảnh: Reuters.

Có ba cầu thủ Pháp gồm Griezmann, Mbappe và Varane lọt vào danh sách đề cử sau khi đội tuyển này vô địch World Cup. Mbappe là cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu này. Modric, cầu thủ hay nhất World Cup, cũng có tên sau khi giúp Croatia vào tới chung kết. Đứng thứ ba ở World Cup, Bỉ có Hazard và De Bruyne trong danh sách. Harry Kane cũng góp mặt sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup.

Messi và Ronaldo mỗi người đã sở hữu năm giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của FIFA. Do đó, đây là cơ hội để một trong hai người vượt lên.

Danh sách này được soạn ra bởi một hội đồng gồm huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo, HLV Fabio Capello và cựu tiền vệ Chelsea Frank Lampard.

Dựa trên đó, các nhà báo, CĐV, HLV và thủ quân các đội tuyển quốc gia sẽ bầu chọn người đoạt giải. Thời gian bỏ phiếu diễn ra từ ngày 24/7 đến 10/8. Sau đó, FIFA sẽ công bố danh sách ba người cuối cùng. Gala trao giải diễn ra vào ngày 24/9 ở London.

Duy Đoàn