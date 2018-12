Ronaldo, Messi, Griezmann tranh giải Cầu thủ hay nhất của FIFA

Ronaldo, Messi, Griezmann tranh giải Cầu thủ hay nhất FIFA / Raul: 'Ronaldo sẽ vượt Messi và Griezmann để giành Quả bóng Vàng'

Giải thưởng The Best sẽ được trao cho cầu thủ có số phiếu bầu cao nhất từ HLV, thủ quân các đội tuyển, các nhà báo và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Đây là giải thưởng FIFA tổ chức để cạnh tranh với Quả Bóng Vàng, danh hiệu thuộc sở hữu của tạp chí France Football. FIFA và tạp chí bóng đá Pháp từng hợp nhất giải thưởng của hai tổ chức thành Quả Bóng Vàng FIFA sáu năm trước. Tuy nhiên, hồi tháng chín, France Football tuyên bố chấm dứt mối hợp tác này.

Ronaldo, Griezmann và Messi tranh nhau giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của FIFA. Ảnh: FIFA.

Claudio Ranieri, Fernando Santos và Zinedine Zidane là ba ứng cử viên cuối cùng chạy đua cho danh hiệu HLV hay nhất năm. Kết quả cuộc bầu chọn sẽ được công bố vào ngày 9/1 tại Zurich.

Việc đóng góp cả ba đại diện cho cuộc chay đua chứng tỏ La Liga vẫn đang là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Bên cạnh đó, việc Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Antoine Griezmann chơi cho ba đội khác nhau cũng cho thấy sự đa dạng của giải này.

Ronaldo, với thành tích vô địch Champions League và Euro 2016, vẫn đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu do danh hiệu The Best năm đầu tiên. Anh vượt kình địch Lionel Messi, người chỉ có danh hiệu La Liga mùa giải trước.

Đây là lần đầu Griezmann lọt vào ba cái tên cuối cùng chạy đua cho một giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất. Năm nay, tiền đạo người Pháp góp công đưa Atletico vào chung kết Champions League và tuyển Pháp vào chung kết Euro 2016. Tuy nhiên, cả hai trận đó, anh đều thất bại trước các đối thủ có Ronaldo trong đội hình.

Vĩnh San