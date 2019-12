Ronaldinho: 'Messi giỏi nhất thế hệ này'

MexicoDanh thủ Brazil ca ngợi đàn em cũ ở Barca, sau khi Messi đoạt Quả Bóng Vàng thứ sáu trong sự nghiệp.

"Tôi không thể nói Lionel Messi là cầu thủ giỏi nhất từ trước đến nay, nhưng chắc chắn cậu ấy là người giỏi nhất trong thế hệ của cậu ấy", Ronaldinho nói với hãng tin EFE khi đến Mexico dự một sự kiện từ thiện. "Tôi không thích so sánh bởi thật khó để xác định xem ai là người giỏi nhất trong số Diego Maradona, Pele hay Ronaldo".

Ronaldinho (trái) bên cạnh Messi (giữa) và Deco ở Barca. Ảnh: Reuters.

Messi vừa giành Quả Bóng Vàng 2019 hôm 2/12, và trở thành cầu thủ đoạt danh hiệu cá nhân này nhiều nhất lịch sử, với tổng cộng sáu lần được vinh danh.

Đầu mùa 2019-2020, Messi vắng mặt gần một tháng vì chấn thương từ hồi Copa America 2019. Sau khi trở lại, siêu sao người Argentina lập tức chói sáng và giúp Barca vượt qua vòng bảng Champions League. Tân chủ nhân Quả Bóng Vàng kịp ghi 12 bàn chỉ sau chín lần xuất phát tại La Liga, đồng thời vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở La Liga.

"Tôi mừng với những gì Messi đạt được vì cậu ấy là bạn tôi, một phần nữa vì Messi đang là người dẫn dắt Barca chơi bóng lúc này", Ronaldinho nói thêm.

Theo Goal, một phần lý do khiến Ronaldinho do dự khi so sánh Messi với các tiền bối như Pele, Maradona hay Ronaldo Nazario là chân sút người Argentina chưa có danh hiệu nào cùng đội tuyển.

Thắng Nguyễn (theo Goal)