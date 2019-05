Real thắng trận sân nhà thứ năm liên tiếp ở La Liga

Real bảo vệ thành tích sân nhà hoàn hảo của HLV Zidane bằng trận thắng Villarreal 3-2 hôm qua 5/5.

Real Madrid 3-2 Villarreal

Bàn thắng: Mariano 2', 49', Vallejo 40' - Moreno 11', Jaume Costa 90'+4.

Chưa thắng trận nào trên sân đối phương sau khi tái xuất (hòa 2, thua 2), song HLV Zinedine Zidane vẫn giữ được uy tín trên sân nhà Bernabeu.

Giống như bốn trận trước thắng Celta Vigo, Huesca, Eibar và Bilbao, Real lần này không phải gặp chướng ngại quá lớn. Villarreal chỉ xếp thứ sáu từ dưới lên, và giống như cái bóng mờ so với thời vào bán kết Champions League 2005-2006.

Mariano (phải) tỏa sáng trên hàng công. Ảnh: Marca.

Karim Benzema tiếp tục vắng mặt do chấn thương nên HLV Zidane quyết định trao cơ hội đá trung phong cho Mariano Diaz. Và không phụ lòng tin của ông thầy, chân sút người Dominica tỏa sáng bằng pha cướp bóng dứt điểm mở tỷ số ở phút thứ 2 và cú đệm lòng nâng cách biệt lên 3-1 ở phút 49.

Zidane cũng tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ dự bị khác vào sân đá chính. Trong đó, Brahim nổi bật với vị trí tiền đạo cánh trái và tình huống tranh bóng giúp Mariano mở tỷ số. Trung vệ trẻ Jesus Vallejo cũng có một trận đấu thành công. Không chỉ tích lũy kinh nghiệm bằng việc chơi trọn vẹn hơn 90 phút, cầu thủ người Tây Ban Nha còn trực tiếp nâng tỷ số lên 2-1 sau khi đón bóng từ cú sút lập bập của Marcelo.

Trong khi những chuyên gia đánh bóng ghế dự bị có cơ hội thể hiện, một số ngôi sao thành danh lại thi đấu không mấy ấn tượng. Đặc biệt, Casemiro trực tiếp để mất bóng, dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Villarreal, với cú sút vào góc cao của Gerard Moreno.

Dưới sức ép của Real, Villarreal chỉ gỡ được một bàn khác nhờ cú sút chân trái của Jaume Costa. Đây cũng là bàn thứ 46 của "Tàu ngầm vàng" trong 36 trận, thành tích cao thứ bảy trong số 20 đội La Liga. Lý do chủ yếu khiến họ rơi xuống vị trí thứ sáu từ dưới lên là để lọt lưới 50 bàn.

Villarreal sa sút vì hàng thủ.

Để thua ở vòng 36, Villarreal vẫn chỉ có 40 điểm và hơn ba điểm so với nhóm có nguy cơ xuống hạng. Hai vòng cuối sẽ tiếp tục là những trận chiến sống còn của thầy trò HLV Javier Calleja. Trong khi đó, chiến thắng này không còn nhiều ý nghĩa với Real. Đoàn quân của Zidane vẫn xếp thứ ba với 68 điểm, kém sáu điểm so với đội xếp thứ hai Atletico và 15 điểm so với nhà vô địch Barca. Những trận còn lại chỉ là dịp để Zidane rèn quân chuẩn bị cho mùa sau.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Casemiro, Valverde (Isco, 62'), Kroos, Lucas Vázquez (Marco Asensio, 62'), Brahim (Vinicius, 74'), Mariano.

Villarreal: Andrés Fernandez; Mario Gaspar (Jaume Costa, 82'), Alvaro, Funes Mori; Quintillà, Fornals (Bacca, 72'), Iborra, Cazorla, Pedraza (Trigueros, 56'); Samu Chukwueze, Gerard Moreno.

Thanh Quý