Real mất Benzema, nhưng có Modric trở lại

Thua vì hai quả penalty, Atletico lỡ cơ hội bắt kịp Real

* Trận Real Madrid - Leganes diễn ra lúc 18h, giờ Hà Nội, hôm nay 6/11. Trực tiếp trên VnExpress.

Tin vui với Zidane là tiền vệ Luka Modric sẽ trở lại đội hình thi đấu sau gần hai tháng vắng mặt. Trong thời gian cầu thủ này nghỉ thi đấu, Real thi đấu thất thường và có nhiều trận hòa ở cả La Liga lẫn Champions League.

Modric trở lại tập với Real. Ảnh: Marca

Trong khi đó, Zidane phải đón tin xấu là tiền đạo Benzema sẽ không thể chơi trận tiếp Leganes. Cầu thủ này mới dính chấn thương trên sân tập.

Với việc vắng Benzema, Morata nhiều khả năng sẽ đá chính bên cạnh Ronaldo và Bale. Real chỉ còn một tiền đạo khác là cầu thủ chạy cánh Lucas Vazquez.

Trong khi đó, tiền vệ Casemiro và trung vệ thủ quân Sergio Ramos vẫn chưa thể thi đấu trở lại. Hai cầu thủ này đều dính chấn thương dài hạn và chỉ có thể trở lại sớm nhất vào cuối tháng 11.

Nếu thắng Leganes, Real sẽ giành 27 điểm sau 11 vòng. Đây sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến làm khách trên sân Vicente Calderon của Atletico Madrid ở vòng tiếp theo. Trong trận đấu sớm của vòng 11, do thua Sociedad, Atletico phải dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ ba với 21 điểm.

19 cầu thủ Real chuẩn bị tiếp Leganes:

Thủ môn: Keylor Navas, Casilla and Yanez.

Hậu vệ: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrao and Danilo.

Tiền vệ: Kroos, James, Kovacic, Modric, Asensio and Isco.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo, Bale, Lucas Vazquez and Morata.

Hiền Phương