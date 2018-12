Quang Hải được đề cử giải Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á 2018

Siêu phẩm của Quang Hải là bàn đẹp nhất giải U23 châu Á 2018

Bóng đá Việt Nam có ba đề cử trong sáu hạng mục, gồm Cầu thủ hay nhất năm, Cầu thủ trẻ hay nhất năm và Đội tuyển hay nhất năm. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở đề cử Cầu thủ trẻ, với những ứng viên như Safawi Rasid, Akhyar Rashid (Malaysia) và Kevin Deeromram, Jakkit Wechpirom (Thái Lan).

Quang Hải đã vô địch V.League, á quân U23 châu Á 2018 và hạng ba U19 châu Á 2016. Ảnh: FFT.

“Quang Hải đã tiến bộ vượt bậc kể từ khi vô địch V-League 2 cùng Sài Gòn năm 2015. Cậu ấy là nhân tố thường trực giúp Hà Nội vô địch V-League 2016, được triệu tập lên tuyển quốc gia ở tuổi 20. Quang Hải đóng vai chủ chốt giúp Việt Nam đoạt HC đồng giải U19 châu Á 2016. Anh cũng ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho đội U22 Việt Nam, và đã có bàn ra mắt tuyển quốc gia ở trận gặp Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019”, tờ báo giới thiệu về Quang Hải, chưa kể đến thành tích của anh khi cùng Việt Nam vào chung kết giải U23 châu Á 2018.

Bốn bàn thắng của Quang Hải ở giải U23 châu Á

Quả Bóng Vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung cũng được đề cử Cầu thủ Đông Nam Á hay nhất năm, bên cạnh Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Aung Thu (Myanmar) và Andritany Ardhiyasa (Indonesia).

Thanh Trung đã có năm 2017 thành công cùng Quảng Nam. Ảnh: FFT.

“Thanh Trung đã có một năm thi đấu xuất sắc khi giúp Quảng Nam giành chức vô địch V.League lịch sử. Tiền vệ 29 tuổi đóng vai trò chủ chốt ở Quảng Nam và đoạt luôn danh hiệu Cầu thủ hay nhất. Anh cũng ghi 10 bàn thắng tại giải. Thanh Trung có lối đá đáng xem, với khả năng đi bóng như dính vào chân. Anh cũng nổi bật với tài đá phạt và kiến tạo cho đồng đội”, bài giới thiệu của Four Four Two có đoạn.

Đề cử còn lại của Việt Nam nằm ở hạng mục Đội tuyển hay nhất năm, sánh vai cùng Thái Lan và Philippines. “Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa giành được thành quả như ý. Sau khi đứng đầu bảng AFF Cup 2016, họ bị Indonesia loại ở bán kết. Nhưng với mạch bất bại và đoạt vé tới vòng chung kết Asian Cup 2019 sớm một lượt đấu, họ có cơ hội để tranh huy chương ở giải châu lục”, tờ báo nhận định.

Xuân Bình