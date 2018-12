Phân nhóm hạt giống của giải Vô địch quốc gia châu Âu

Hà Lan là hạt giống của giải Vô địch quốc gia châu Âu / UEFA khai sinh giải Vô địch quốc gia châu Âu

UEFA công bố các đội hạt giống cho từng nhóm tại giải Vô địch quốc gia châu Âu (Nations League) 2018. Nhóm A, quy tụ 12 đội tuyển mạnh nhất, sẽ được chia thành bốn bảng, mỗi bảng ba đội, trong đó Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ và Tây Ban Nha được xếp làm hạt giống.

Mỗi đội hạt giống sẽ gặp một đội thuộc nhóm thứ hai gồm Pháp, Anh, Thụy Sỹ, Italy, và một đội thuộc nhóm thứ ba gồm Ba Lan, Iceland, Croatia, Hà Lan.

Nhóm A của giải Vô địch quốc gia châu Âu năm 2018.

Bốn đội đứng đầu các bảng ở nhóm A sẽ vào bán kết. Lễ bốc thăm phân cặp bán kết sẽ diễn ra vào tháng 12/2018. Các trận bán kết và chung kết Nations League sẽ diễn ra vào tháng 6/2019.

Nations League được thành lập nhằm thay thế cho loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển vốn không có nhiều ý nghĩa hiện nay. Các quốc gia thành viên sẽ được chia làm bốn nhóm A, B, C và D, dựa trên đánh giá của UEFA. Trong đó nhóm A gồm những đội tuyển được xem là mạnh nhất, nhóm D gồm những đội xếp thấp nhất.

Mỗi nhóm được chia ra làm bốn bảng, trong đó mỗi bảng ở nhóm A và B có ba đội, nhóm C có hai bảng ba đội và hai bảng bốn đội, nhóm D có bốn bảng bốn đội. Bốn đội đứng đầu bảng các nhóm B, C và D sẽ được thăng hạng thay cho bốn đội xếp cuối bảng các nhóm A, B và C.

*Lịch thi đấu giải Vô địch quốc gia châu Âu 2018

Lượt 1 Từ ngày 6 đến 8/9 Lượt 2 Từ ngày 9 đến 11/9 Lượt 3 Từ ngày 11 đến 13/10 Lượt 4 Từ ngày 14 đến 16/10 Lượt 5 Từ ngày 15 đến 17/11 Lượt 6 Từ ngày 18 đến 20/11

Thắng Nguyễn