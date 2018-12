Người hâm mộ đòi sa thải Mourinho sau trận thua Sevilla

Sevilla loại Man Utd khỏi Champions League / Rio Ferdinand: 'Man Utd như đội bóng của những người lạ, bị hôn mê'

Trên mạng xã hội Twitter, tài khoản @PogbesqueV3 viết: "Mourinho nên bị sa thải ngay hôm nay. Đừng chờ sang ngày mai, hay ngày hôm sau nữa. Và cũng đừng chờ tới cuối mùa. Hãy làm ngay tối nay".

Man Utd không tận dụng được ưu thế sau trận lượt đi hoà trên sân của Sevilla. Thầy trò Jose Mourinho thua 1-2 tối 13/3, và lỡ hẹn với vòng tứ kết Champions League.

Mourinho chưa thể giúp Man Utd tìm lại vinh quang châu Âu. Ảnh: Reuters.

Trong bảy mùa gần đây, "Quỷ Đỏ" chỉ một lần vào tới tứ kết, đó là mùa 2013-2014, dưới sự dẫn dắt của David Moyes. Thực tế này khiến người hâm mộ Man Utd càng có lý do để tức giận, bởi đội hình trong tay Mourinho được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ Sevilla.

Tài khoản @UtdOpinions viết: "Sẽ chẳng có ai bảo vệ Mourinho tối nay. Chúng ta đã chờ quá lâu cho một sự trở lại. May mắn đã không đồng hành cùng CLB tối nay, và đó là dấu hiệu để có một sự thay đổi. Càng sớm càng tốt, chúng ta phải vứt bỏ cái chiến thuật quái quỷ này".

Trận thắng ngay tại Old Trafford giúp Sevilla lần đầu tiên vào tứ kết Champions League kể từ mùa 1957-1958. Người hâm mộ Man Utd cho rằng, công lớn trong chiến tích của đại diện Tây Ban Nha thuộc về Mourinho.

Ben Yedder ghi hai bàn giúp Sevilla loại Man Utd. Ảnh: PA.

"Không thể tin được Mourinho lại gặp tai nạn này", tài khoản @ffsneff_ bình phẩm. Tài khoản @JackKin7201 đánh giá: "Chưa bao giờ thấy Mourinho mắc lỗi chiến thuật nghiêm trọng như vậy. Không hiểu ông ta nghĩ gì". Tài khoản @DaRoyalGaganess mỉa mai: "Tôi sẽ chỉ đổ lỗi cho Mourinho. Thật khủng khiếp".

Trang Twitter của tạp chí Four Four Two đăng dòng trạng thái đầy tính châm biếm: "Frank De Boer có lẽ đang nóng lòng chờ buổi họp báo sau trận của Jose Mourinho". Trước trận đấu với Sevilla, Mourinho đã gọi De Boer là "HLV tệ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh", chỉ vì bị đồng nghiệp người Hà Lan phản đối cách ông sử dụng tài năng trẻ Rashford.

Lingard và Lukaku thẫn thờ khi nhận hai bàn thua chóng vánh. Ảnh: Reuters.

Tài khoản @n2k99 tỏ vẻ cảm thông nhất với HLV người Bồ Đào Nha: "Không nên đổ lỗi cho ông ấy quá nhiều. Có lẽ trận thua Sevilla là một tai nạn. Dù sao vẫn phải thừa nhận, Man Utd thiếu kết nối trên sân, với những gì được Mourinho sắp xếp. Họ chơi quá chậm, cẩu thả và căng cứng. Man Utd ra sân như thể đã có ba bàn dẫn trước".

Tài khoản @writenofff_mufc băn khoăn: "Tôi nghĩ Mourinho sẽ không thay đổi, chừng nào bán xới khỏi đây". Tài khoản @Manchesterspeak đả kích: "Mourinho chẳng khác nào sự pha trộn giữa Van Gaal và Moyes". Còn tài khoản @drmarwanK thổ lộ: "Mourinho không phải HLV phù hợp với Man Utd. Đội bóng cần sa thải ông ta và tìm một người thích hợp hơn".

Thắng Nguyễn