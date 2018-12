Nghệ An rơi vào bảng khó tại giải U11 toàn quốc

SLNA vô địch giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2017 / 16 đội giành vé dự VCK giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc

15 đội bóng vượt qua vòng loại gồm Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Phù Đổng – Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Sông Lam Nghệ An (SLNA), Nghi Lộc – Nghệ An, Hà Nam, Thanh Hóa, Thăng Long, Lộc An – Bảo Lâm, Đăk Lăk, Bình Dương, Sài Gòn, cùng đội chủ nhà Thái Bình sẽ tranh tài để tìm ra nhà vô địch mới ở lứa tuổi nhi đồng.

Vòng chung kết của giải diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao đa năng Thái Bình.

Giải nhi đồng toàn quốc là sân chơi bóng đá thường niên cho lứa tuổi U11. Ảnh: Báo Nhi Đồng.

Đội chủ nhà Thái Bình góp mặt ở bảng A cùng các đội Hà Nội, Nghi Lộc - Nghệ An và Sài Gòn. ĐKVĐ SLNA nằm ở bảng B cùng các đội Hải Dương, Bình Dương và Tuyên Quang.

Bảng C có các đội Đăk Lăk, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thanh Hóa. Trong khi đó, bốn đội còn lại sẽ tranh tài ở bảng D gồm Lộc An – Bảo Lâm, Thăng Long, Hưng Yên và Phù Đổng - Hà Nội.

Năm nay, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc có nhà tài trợ mới là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Qua 22 năm tổ chức, với sự hợp tác giữa báo Nhi đồng và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giải là sân chơi bóng đá lớn nhất cho các em ở độ tuổi U11.

Thu Thảo