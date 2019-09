Next Media cấm chiếu 'lậu' trận Thái Lan - Việt Nam

Đơn vị nắm bản quyền trận đấu sẽ kiểm soát việc livestream lậu trên các nền tảng và cấm chiếu công cộng với mục đích thương mại, không xin phép.

Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình thế hệ mới (Next Media) là đơn vị độc quyền phát sóng trận Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9, trên nền tảng miễn phí và trả tiền thông qua hạ tầng truyền dẫn vệ tinh, hạ tầng truyền dẫn mặt đất, hạ tầng truyền dẫn cáp, IPTV, phát thanh, Internet (Facebook, YouTube, Dailymotion...), mạng di động và chiếu công cộng trong lẫn ngoài nước.

Next Media cho biết, bất kỳ đơn vị hay doanh nghiệp nào muốn tổ chức trình chiếu trận đấu tại các điểm công cộng đều phải liên hệ với họ để được cấp quyền. Chi phí của gói bản quyền này chưa được Next Media tiết lộ.

Bà Đỗ Phương Chi - Giám đốc bản quyền Next Media - cho biết: "Là đơn vị kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực bản quyền, chúng tôi hướng tới sự trải nghiệm tốt nhất cho khán giả khi theo dõi các giải đấu, trận đấu mà Next Media sở hữu cũng như phân phối. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn những hình thức livestream lậu trên mạng xã hội. Với các sự kiện trình chiếu trực tiếp trận đấu nhằm mục đích thương mại như phụ thu dịch vụ, bán vé xem trận đấu, quảng cáo sản phẩm, phát TVC đè trận đấu, quảng cáo trên màn hình led...".

Đơn vị nắm bản quyền phát sóng trận Việt Nam - Thái Lan mong sự hợp tác từ các doanh nghiệp, công ty, không chiếu lậu khi không được phép.

Next Media đã gửi công văn tới các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố đề nghị hợp tác, không cấp phép cho các đơn vị cá nhân, các tổ chức trình chiếu trận Thái Lan - Việt Nam tại nơi công cộng nếu chưa có sự đồng ý của họ.

Đơn vị cho biết đã phát hiện một số nhãn hàng lớn và các công ty tổ chức sự kiện "âm thầm" chiếu chui nơi công cộng khi chưa có bản quyền. "Chắc chắn những đơn vị không được cấp quyền sẽ bị xử lý nghiêm khi Next Media vào cuộc", vị đại diện nói.

Trận lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/9 sẽ được sản xuất, phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam với kênh phát sóng gốc là VTC1. Trận đấu còn được phát trực tiếp trên hệ thống Digital của Next Media gồm: kênh Fanpage Next Sport, YouTube Next Sport và trang Fanpage và YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Channel.

Tới hôm nay, Next Media đã chấp thuận cho nhiều đơn vị truyền hình tiếp sóng trận đấu gồm: truyền hình Nhân Dân, VTV5, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney), VOV1, VOV2, VOV3, VTVCab 16, K+ PM, HTV Thể Thao, THVL4/THVL4HD và THVLi, BTV2, MyTV và MyTVnet, Mocha.

Kênh hạ tầng truyền hình mặt đất kỹ thuật số DVB-T2 của SDTV cũng được quyền phát sóng gồm: kênh tầng số K33 UHF khu vực Miền Nam (các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau), kênh tầng số K36 UHF khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, Lâm Đồng).

Trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2020, khán giả sẽ được xem trực tiếp các trận đấu đáng chú ý của tuyển Quốc gia Việt Nam gồm: trận đấu diễn ra tại Thái Lan ngày 5/9 (Thái Lan - Việt Nam) và các trận đấu diễn ra tại Việt Nam: ngày 10/10 (Việt Nam - Malaysia), ngày 14/11 (Việt Nam - UAE), ngày 19/11 (Việt Nam - Thái Lan), ngày 4/6/2020 (Việt Nam - Indonesia).

